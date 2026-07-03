Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 05:19

Старость не радость: Кашпировского «загипнотизировала» молодая жена и отняла всё имущество

Психотерапевт Кашпировский переоформил квартиру на третью жену

Анатолий Кашпировский с женой. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Анатолий Кашпировский с женой. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Психотерапевт Анатолий Кашпировский лишился своей недвижимости в Москве и контроля над заработками. Сейчас все активы 86-летнего чародея сосредоточены в руках его третьей супруги — Гулизар Чалбашовой, узнал SHOT.

  • Кашпировский с женой. Фото © Telegram / Anatoly Kashpirovskiy
    Кашпировский с женой. Фото © Telegram / Anatoly Kashpirovskiy

Кашпировский с женой. Фото © Telegram / Anatoly Kashpirovskiy

1 / 1

История началась в 2014 году, когда уроженка Узбекистана стала помощницей мэтра. Ради неё артист развелся с первой женой. Гулизар младше Анатолия Михайловича на 33 года, и именно она убедила его переписать на неё единственную квартиру в Митино.

Жильё площадью 56 квадратных метров досталось женщине ещё в 2016 году. Однако официальный брак пара оформила только прошлым летом. Теперь квартира защищена от раздела имущества: даже в случае развода жильё останется собственностью супруги, а не знаменитого психотерапевта.

Контроль над деньгами также перешёл к женщине. Все гонорары от выступлений Кашпировского поступают на счет ИП, оформленного на Гулизар. Согласно данным из открытых источников, за последние три года она накопила там более 7 млн рублей.

Сам артист фактически лишился всех сбережений и собственности. В его распоряжении осталась только работа: он продолжает проводить «лечебные сеансы» с использованием соли.

Стоит отметить, что новый статус-кво не мешает паре агрессивно реагировать на внимание прессы. Недавно после одного из публичных выступлений Анатолий Михайлович вместе с женой устроили драку с корреспондентами, пытавшимися задать вопросы.

Аллану Чумаку — 91: как человек, который «лечил» через экран, превратил банку с водой в символ эпохи
Аллану Чумаку — 91: как человек, который «лечил» через экран, превратил банку с водой в символ эпохи

Тем временем писательница-иноагент Людмила Улицкая* полностью распродала принадлежавшую ей недвижимость на территории России. Вырученная сумма от реализации трёх квартир в столице превысила 100 миллионов рублей.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar