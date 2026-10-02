Бывший тренер женской сборной России по баскетболу Башкиров умер в 83 года

Бывший тренер женской сборной России по баскетболу Николай Башкиров скончался на 83-м году жизни. О смерти специалиста сообщила Российская федерация баскетбола. Причина не раскрывается.

«Скончался заслуженный тренер РСФСР и России, легендарный тренер СШОР «Тринта» им. Ю. Я. Равинского, бывший тренер женской и юношеской сборных по баскетболу», — говорится в сообщении РФБ.

Башкиров родился 24 мая 1944 года в Москве. С баскетболом он был связан с детства: заниматься начал в школе, которая сегодня известна как СШОР № 49 «Тринта», а позднее вернулся туда уже в качестве тренера.

За карьеру специалист возглавлял женские московские «Динамо» и «Спартак», работал с национальной женской командой и юношескими сборными России. Одним из главных успехов стала серебряная медаль чемпионата Европы — 1997 среди юношей до 16 лет.

В той команде выступали будущий президент РФБ Андрей Кириленко, Ядгар Каримов, Сергей Топоров и Андрей Вохмянин. Год спустя подопечные Башкирова дошли до финала первых Всемирных юношеских игр, где уступили сборной США.

Тренерская традиция продолжилась и в семье Башкирова. Его супруга Валентина Григорьевна также работала в «Тринте», дочь Екатерина стала методистом школы, а внучка Елизавета — её выпускницей.

Ранее Life.ru сообщал о смерти другого известного наставника: в августе не стало Леонида Выдрицкого, воспитавшего шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо. Специалист более полувека работал тренером и вывел в большой спорт целое поколение гимнастов.