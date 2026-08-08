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8 августа, 16:02

Умер Леонид Выдрицкий — тренер, воспитавший шестикратного чемпиона ОИ Щербо

Обложка © bga.by

Обложка © bga.by

На 75-м году жизни скончался Леонид Выдрицкий — наставник, у которого начинал шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Виталий Щербо. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.

«Белорусская ассоциация гимнастики скорбит о случившемся и выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Фёдоровича», — говорится в заявлении организации.

В прошлом Выдрицкий и сам выступал как гимнаст, а затем более полувека работал тренером, передавая мастерство молодым спортсменам. В ассоциации отметили, что именно он вывел в большой спорт Виталия Щербо, а среди его учеников были и другие известные атлеты.

Все шесть золотых олимпийских наград Щербо получил на Играх 1992 года в Барселоне. В один день он победил в упражнениях сразу на четырёх снарядах. Кроме того, гимнаст двенадцать раз становился чемпионом мира и десять раз — Европы.

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Ранее сообщалось, что не стало заслуженного тренера СССР по дзюдо Владимира Каплина. Об этом сообщили в национальной Федерации, причину смерти не уточнили. Ему было 77 лет. Каплин начинал как детский наставник, а позже руководил сборными СССР и России, работал исполнительным директором и вице-президентом Федерации дзюдо страны.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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