Британский актёр Джон Лисон, подаривший голос знаменитому робопсу К-9 из научно-фантастического сериала «Доктор Кто», скончался в возрасте 83 лет. Артиста не стало 1 ноября после продолжительной болезни. О его смерти сообщил сын Гай Дакер в соцсетях.

По словам родственника, актёр болел на протяжении всего лета, а последние минуты его жизни прошли спокойно. Точная причина смерти не уточняется.

Соболезнования семье выразили коллеги Лисона. Бывший шоураннер «Доктора Кто» Рассел Ти Дэвис назвал его выдающимся актёром и настоящим джентльменом. Он вспомнил, что при возвращении робопса в сериал в 2006 году создатели даже не рассматривали возможность пригласить другого исполнителя.

Джон Лисон родился в 1943 году в английском Лестере. До начала актёрской карьеры он работал в книжном магазине и больнице, а затем поступил в Королевскую академию драматического искусства. После окончания учёбы выступал в театре и снимался на телевидении.

Впервые голос Лисона прозвучал в «Докторе Кто» в 1977 году, когда в серии «Невидимый враг» появился роботизированный пёс К-9. Персонаж, способный разговаривать, анализировать информацию и стрелять лазером из носа, быстро полюбился зрителям и стал одним из самых узнаваемых спутников Доктора.

Актёр неоднократно возвращался к роли, в том числе в возрождённом сериале и спин-оффе «Приключения Сары Джейн». Помимо «Доктора Кто», Лисон работал над сериалами «Папашина армия», «Семёрка Блейка» и другими британскими телепроектами.