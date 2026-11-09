Состояние 71-летнего голливудского актёра Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией, продолжает ухудшаться. По словам источника Daily Mail, звезда «Крепкого орешка» всё больше погружается в собственный мир, испытывает серьёзные трудности с речью и не до конца осознаёт происходящие с ним изменения.

«Он понимает, что его жизнь изменилась, но не думает, что настолько сильно. Он чувствует, что что-то не так, но не осознаёт этого в полной мере», — рассказал собеседник издания.

По утверждению инсайдера, характер Уиллиса заметно изменился. Прежде энергичный и разговорчивый актёр стал гораздо спокойнее и замкнутее. Теперь он может надолго замолчать, пытаясь подобрать нужные слова. Источник также сообщил, что артист больше не способен контролировать заикание, с которым боролся ещё в детстве.

Особенно болезненной для близких стала перемена в отношениях Уиллиса с прежним окружением. Как утверждает информатор Daily Mail, многие знаменитые друзья практически перестали навещать актёра после его ухода из кино. По словам собеседника, в Голливуде о некогда востребованной звезде теперь словно говорят: «Брюс кто?».

При этом семья продолжает окружать Уиллиса заботой. Его супруга Эмма Хеминг организовала круглосуточный профессиональный уход в специально оборудованном доме. По оценке источника издания, расходы на содержание актёра превышают 30 тысяч долларов в месяц. Уиллиса регулярно навещают жена, дочери и бывшая супруга Деми Мур.

Как рассказал инсайдер, у артиста сохранились небольшие повседневные радости. Ему нравится кататься на автомобиле, есть мороженое и слушать песни американского исполнителя Нила Даймонда. Музыка по-прежнему занимает важное место в жизни Уиллиса, который в молодости сам выступал как музыкант.

О завершении актёрской карьеры Брюса Уиллиса семья объявила в марте 2022 года после выявления афазии — расстройства, влияющего на способность говорить и понимать речь. В феврале 2023 года близкие сообщили об уточнённом диагнозе — лобно-височной деменции. Это прогрессирующее заболевание нервной системы, от которого пока не существует лекарства.

Ранее Life.ru рассказывал, что супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг показала редкое новое фото актёра. Публикацию она посвятила Всемирной неделе осведомлённости о лобно-височной деменции. Хеминг призналась, что болезнь мужа побудила её помогать другим семьям, столкнувшимся с таким диагнозом.