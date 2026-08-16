Тяжелобольной Брюс Уиллис на свадьбе дочери не смог отвести её к алтарю

32-летняя Таллула Уиллис вышла замуж за музыканта Джастина Эйси, а одним из самых трогательных моментов свадебного уик-энда стала её встреча с отцом — страдающим деменцией Брюсом Уиллисом. Редкие фотографии с торжества опубликовал Vogue.

На одном из кадров актёр стоит рядом с дочерью в свадебном наряде и её избранником. Таллула назвала снимок с отцом и Джастином нежным моментом в начале празднования.

Свадьба состоялась 8 августа в семейном доме невесты в Хейли, штат Айдахо. Церемонию устроили на небольшом островке во дворе, к которому ведёт деревянный мост. От комнаты матери до моста Таллулу сопровождал стилист Брэд Горески, после чего к жениху она пошла одна. Брюс Уиллис не смог провести дочь к алтарю из-за состояния здоровья.

После обмена клятвами Деми Мур и сестра невесты Скаут Уиллис выступили свидетелями при подписании свидетельства о браке. Позднее перед гостями произнесли речи сама Мур, Румер и Скаут, а также родственники жениха.

Для церемонии Таллула выбрала созданное специально для неё платье Balenciaga. На изготовление наряда ушло 712 часов, а одна из деталей образа была вдохновлена платьем, которое ранее носила её мать.

Таллула и Джастин познакомились в начале 2023 года, а в декабре 2024-го объявили о помолвке. Организацией свадьбы пара занялась в январе этого года, хотя первоначально рассматривала вариант просто сбежать и расписаться без большого торжества.

В июне супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг показала редкое семейное видео с актёром, снятое ещё до развития болезни. На кадрах 2018 года Уиллис вместе с дочерьми поздравляет жену с днём рождения, шутит и выносит праздничный торт.