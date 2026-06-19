Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 14:57

Жена «крепкого орешка» показала актёра на семейном празднике ещё до болезни

Супруга угасающего Брюса Уиллиса показала в свой юбилей редкое видео с актёром

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ emmahemingwillis

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ emmahemingwillis

Супруга Брюса Уиллиса — актриса и модель Эмма Хеминг — отпраздновала своё 50-летие. В честь круглой даты она показала в соцсети редкие кадры с голливудским актёром ещё до обнаружения у него деменции и утраты когнитивных функций.

Брюс Уиллис ещё до болезни. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ emmahemingwillis

На видео Уиллис поздравляет супругу в 2018 году с её именинами. Он выносит с дочками огромный торт, шутит, веселится и разыгрывает забавные сценки перед Эммой. Поклонники назвали ролик очень трогательным и пожелали жене актёра набраться сил, терпения и не впадать в уныние.

«Крепкий орешек» уходит тихо: что происходит с Брюсом Уиллисом в 2026 году
«Крепкий орешек» уходит тихо: что происходит с Брюсом Уиллисом в 2026 году

Ранее дочь голливудского актёра Брюса Уиллиса рассказала, как прогрессирующая деменция изменила характер её отца. По словам Румер, привычный образ «крепкого орешка» с течением болезни постепенно уходит. Она добавила, что артист больше не выглядит как мачо, а кажется хрупким.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Брюс Уиллис
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar