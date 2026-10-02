Жена Брюса Уиллиса показала новое фото 71-летнего актёра, растрогав поклонников

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала редкую фотографию 71-летнего актёра. Новый пост она посвятила Всемирной неделе осведомлённости о лобно-височной деменции, которая диагностирована у Уиллиса.

На снимке артист запечатлён в широкой шляпе и белой футболке с рисунками. Судя по всему, изображения на одежде оставила его внучка Луэтта Айсли Томас.

Хеминг рассказала, что именно муж стал главным мотиватором её общественной деятельности. Она отметила, что благодаря ему получила возможность помогать семьям, столкнувшимся с лобно-височной деменцией и другими формами заболевания, а также людям, которые ухаживают за близкими.

«Он был и навсегда останется легендой. И я так горжусь тем, что я — его жена», — написала Хеминг.

Она также добавила, что не позволит диагнозу мужа оказаться напрасным. По словам Хеминг, Уиллис продолжает создавать своё наследие, а ей важно делать всё возможное для поддержки семей, которые столкнулись с деменцией.

Эмма Хеминг является соосновательницей фонда The Emma & Bruce Willis Fund. Организация занимается повышением осведомлённости о лобно-височной деменции.

Луэтта Айсли Томас, изображениями которой, вероятно, украшена футболка актёра, родилась 18 апреля 2023 года. Девочка появилась на свет у старшей дочери Уиллиса Румер и её бывшего партнёра, музыканта Дерека Ричарда Томаса.

Состояние Брюса Уиллиса и жизнь его семьи после сообщения о диагнозе лобно-височной деменции неоднократно становились темой публикаций Life.ru. Ранее Жена актёра Эмма Хеминг подробно говорила о том, как семья адаптируется к новым обстоятельствам и почему считает важным открыто рассказывать о заболевании.