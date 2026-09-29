Таллула Уиллис показала редкое фото с отцом после своей свадьбы

71-летний Брюс Уиллис появился на редком семейном снимке со своей 32-летней дочерью Таллулой Бэль Уиллис. На фотографии, опубликованной девушкой в соцсетях, она целует отца в лоб.

Снимок появился вскоре после свадьбы Таллулы с Джастином Эйси, которая состоялась 8 августа. В сентябре дочь актёра уже выходила на красную дорожку впервые после замужества.

Брюс Уиллис также присутствовал на свадьбе дочери в Айдахо. Это стало одним из его редких публичных появлений за последнее время. К сожалению, болезнь не позволила актёру отвести дочь к алтарю.

В 2023 году семья актёра сообщила, что у него диагностирована лобно-височная деменция. Годом ранее Уиллис завершил актёрскую карьеру после того, как стало известно об афазии. Супруга актёра Эмма Хеминг Уиллис недавно выкладывала видео с ним до болезни, а ещё рассказывала, что Брюс остаётся «очень вовлечённым» в жизнь семьи, а близкие продолжают переживать с ним моменты радости и общения. Таллула является младшей из трёх дочерей Уиллиса и Деми Мур. Помимо неё, у бывших супругов есть Румер и Скаут. У актёра также две дочери от брака с Эммой Хеминг Уиллис.