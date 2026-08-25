«Получать ответы страшно»: Дочь Брюса Уиллиса проверилась на гены Альцгеймера

Старшая дочь Брюса Уиллиса Румер прошла генетическое тестирование, чтобы оценить собственную предрасположенность к болезни Альцгеймера. 38-летняя актриса решила внимательнее относиться к здоровью на фоне лобно-височной деменции своего отца и других заболеваний в семье.

«Иногда получать ответы бывает ужасно страшно. Очевидно, в моей семье есть генетические проблемы. Не только деменция, у некоторых членов моей семьи был рак груди, у других — другие заболевания», — рассказала Румер, передаёт Daily Mail.

Актриса прошла тест на варианты гена APOE, связанные с риском развития болезни Альцгеймера. По словам Уиллис, её результаты оказались «довольно средними»: определённая предрасположенность есть, однако она не оценивает её как критическую. Такой тест сам по себе не позволяет предсказать, заболеет ли человек в будущем.

Румер считает, что знание возможных рисков позволяет заранее уделять больше внимания образу жизни и здоровью. Актриса рассказала, что старается следить за сердечно-сосудистой системой, питанием и другими факторами, которые можно контролировать. Она также призналась, что болезнь отца остаётся для неё тяжёлым испытанием.

«Я очень скучаю по своему отцу. Я скучаю по другой его версии», — сказала Румер. При этом она старается принимать Брюса таким, каким он является сейчас, и одновременно справляться с воспоминаниями о нём до болезни.

Семья Уиллиса сообщила о диагнозе актёра в феврале 2023 года. Речь идёт о лобно-височной деменции — это заболевание отличается от болезни Альцгеймера, хотя оба состояния относятся к деменциям. До этого, весной 2022 года, близкие объявили о завершении карьеры актёра после выявленной у него афазии.

Ранее Life.ru рассказывал, как Румер Уиллис описывала перемены в характере отца на фоне деменции. По словам дочери актёра, прежде подчёркнуто мужественный и брутальный Брюс стал заметно более хрупким и мягким. Румер при этом подчёркивала, что продолжает ценить возможность видеться с отцом и принимать их отношения такими, какими они стали сейчас.