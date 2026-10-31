Фасад треснул: Савельева, Логинов и другие звёзды, чьи образцовые браки оказались фикцией Оглавление Кирилл Сафонов и Александра Савельева: «мы любим друг друга и разводимся» Джиган и Оксана Самойлова: крах медийной империи Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева: держались в секрете, но развелись Егор Бероев и Ксения Алфёрова: гром среди ясного неба Ренат и Валерия Агзамовы: их пути разошлись Виктор Логинов и Мария Гуськова: разница в возрасте или публичность? Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц: дружба ради сына Зоя Бербер и Максим Белбородов: быстрый развод без скандалов В октябре 2026 года стало известно о разводе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова — пары, которая считалась одной из образцовых. Life.ru расскажет о других самых громких распадах звёздных союзов года Сохранение дружбы или громкие скандалы. Как разводились звёзды в 2026 году: от Саши Савельевой до Оксаны Самойловой. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sasha_savelieva, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/iamgeegun

2026 год запомнится чередой звёздных расставаний, каждое из которых по‑своему поразило поклонников. Одни пары распадались со скандалами, другие — мирно и с уважением друг к другу. Мы собрали топ самых громких.

Кирилл Сафонов и Александра Савельева: «мы любим друг друга и разводимся»

Экс-участница группы «Фабрика» Александра Савельева и актёр Кирилл Сафонов поставили точку в 17‑летнем браке в октябре 2026 года. Они записали обращение к поклонникам, где признались, что разводятся.

Почему разводятся Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sasha_savelieva

Слухи о распаде пары, поженившейся в 2010 году и считавшейся одной из самых крепких, ходили давно. Саша и Кирилл начали отдаляться постепенно: работа, личные переживания, разные ритмы жизни — тем более, когда Сафонов переехал в Израиль — всё это понемногу выстраивало между ними невидимую дистанцию. Полгода они пытались вернуть ощущение опоры и даже ходили к семейному психотерапевту, старались услышать друг друга, но в какой‑то момент оба поняли, что зашли в тупик.

У пары есть общий семилетний сын Леон. Мальчик живёт с мамой в Москве, 1 сентября Саша отвела его в первый класс, а Кирилл Сафонов остался в Израиле. Несмотря на расстояние, экс-супруги отметили, что стараются выстроить спокойное, уважительное общение ради ребёнка.

Самое неожиданное в этой истории — формулировка, с которой пара объяснила своё решение. Они заявили, что развод стал проявлением сильной любви. Смысл был в том, чтобы не разрушать уважение друг к другу из‑за усталости и непонимания, а сохранить то тёплое, что у них осталось.

Джиган и Оксана Самойлова: крах медийной империи

Весенний день 1 апреля 2026 года стал точкой невозврата для одной из самых медийных пар нашей страны. После 13 лет совместной жизни Джиган (Денис Устименко‑Вайнштейн) и Оксана Самойлова официально расторгли брак. Решение суда предусматривало возможность обжалования, а имущественные вопросы стороны урегулировали мировым соглашением. По его условиям рэпер стал владельцем загородного дома в Подмосковье, а блогер получила две квартиры. Дети остались с матерью.

Когда развелись Джиган и Самойлова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/iamgeegun

Позже Оксана призналась, что на деле её согласие на такой раздел было продиктовано не столько расчётом, сколько тотальной усталостью: «У меня не было ресурса бороться. Поэтому отдала». Поклонники до последнего надеялись на примирение, ведь эта пара настолько органично выглядела в публичном пространстве. Но чуда не случилось. А осенью всплыли шокирующие подробности о поведении рэпера: летом он открыл стрельбу в доме.

Адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что со стороны Самойловой наблюдается попытка пересмотра договорённостей — как через публичные высказывания, так и через новые судебные иски. В частности, бизнесвумен намерена ограничить артиста в родительских правах.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева: держались в секрете, но развелись

Режиссёр Фёдор Бондарчук и его муза, актриса Паулина Андреева расстались без громких заявлений и взаимных упрёков. Их официальный развод был оформлен 19 мая 2026 года, хотя фактически союз распался чуть раньше. Пара провела вместе девять лет, семь из которых в браке. Представители артистов подчёркивали, что обе стороны сохраняют уважение друг к другу, а детали личной истории не станут предметом публичного обсуждения.

Почему Андреева ушла от Бондарчука. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Сейчас Паулина с сыном живёт в Санкт‑Петербурге, Фёдор остался в Москве. Светская публика до сих пор гадает, что именно стало причиной разрыва. Пара всегда производила впечатление гармоничного тандема, где личные границы оберегались особенно тщательно. Именно эта закрытость теперь и подпитывает слухи, ведь отсутствие официальных объяснений оставляет простор для домыслов.

Егор Бероев и Ксения Алфёрова: гром среди ясного неба

Новость о разводе актёров Егора Бероева и Ксении Алфёровой стала шоком. Эту пару годами считали эталоном стабильности в актёрской среде. Официально о расторжении брака Ксения заявила 1 февраля 2026 года, но, как позже подтвердил сам Бероев, фактически они перестали быть семьёй ещё в 2022 году. За плечами у пары более 20 лет совместной жизни, воспитание дочери Евдокии, благотворительная работа, а также опекунство над Владиславом Саноцким, молодым человеком с врождённой хромосомной патологией.

Когда расстались Алфёрова и Бероев. Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV / EPA

Ксения не сразу решилась на публичность, но после откровений бывшего мужа всё же высказалась. С иронией и горечью она дала понять, что предпочла бы не узнавать о деталях их расставания из интервью. Личная драма на этом не закончилась. По данным СМИ, вскоре после развода Бероев тайно женился на 21‑летней балерине Анне Панкратовой. И об этом Алфёрова узнала из новостей.

Актриса, придерживающаяся традиционных взглядов, старается проживать перемены тихо: «Стараюсь отпустить и молиться». При этом имущественные вопросы бывшие супруги решили без судов.

Ренат и Валерия Агзамовы: их пути разошлись

Звездный кондитер Ренат Агзамов и его жена Валерия шли к официальному разводу почти два года. Фактически они расстались ещё осенью 2024‑го, но юридические процедуры и огласка в столичных судах пришлись на январь 2026 года. За плечами у супругов более десяти лет совместной жизни, в семье родился сын Тимур.

Что известно о разводе Рената Агазмова и его жены Валерии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/renat_agzamov

Валерия подчёркивает, что в их истории не было ни измен, ни громких скандалов: «Отношения просто исчерпали себя, и решение было осознанным и обоюдным». Сейчас бывшие супруги поддерживают дружеские отношения и сосредоточены на воспитании сына. Этот развод стал редким примером того, как можно завершить долгий союз без взаимных обвинений, просто признав, что пути разошлись.

Виктор Логинов и Мария Гуськова: разница в возрасте или публичность?

Для актёра Виктора Логинова, известного по сериалу «Счастливы вместе», развод с Марией Гуськовой стал четвёртым по счёту. Их союз, продлившийся почти пять лет, завершился в мае 2026 года, а официальное свидетельство было оформлено в июне. Распад пары сопровождался серьёзными обвинениями. Мария заявила о переписке мужа с 22‑летней девушкой, вскрывшейся в декабре 2025 года, а также говорила о психологическом давлении и насилии. Виктор эти утверждения категорически отвергал, и в какой‑то момент конфликт вылился в обмен резкими характеристиками психического состояния друг друга.

Скандальный развод Виктора Логинова и его молодой жены. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/loginov_victor, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/murmurzetka

История этой пары лишний раз напомнила, что публичность не спасает от личных кризисов, а иногда лишь усиливает их.

Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц: дружба ради сына

Актёры Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц сумели превратить болезненное расставание в пример зрелого поведения. О разрыве стало известно ещё в декабре 2025 года, но публично Марк прокомментировал ситуацию только в сентябре 2026‑го. Инициатором развода выступил сам актёр, а причиной назвал естественное угасание чувств: «Просто прошло время, страсти улеглись».

Когда развелись Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

При этом бывшие супруги не только сохранили нормальные отношения, но и продолжают работать вместе. Они играют Григория Мелехова и Аксинью в постановке «Тихий Дон» в Московском театре «Русская песня». Ради сына Данилы, который остался жить с матерью, они научились слышать друг друга. «Значит, так Бог решил», — философски замечает Марк, подчёркивая, что научился ставить себя на место бывшей жены. Иногда Данила приходит на спектакли. Родители считают, что мальчику полезно видеть, как взрослые умеют договариваться даже в непростых обстоятельствах.

Зоя Бербер и Максим Белбородов: быстрый развод без скандалов

Актёры Зоя Бербер и Максим Белбородов прожили в браке чуть больше двух лет. Они поженились в феврале 2024 года, летом того же года у них родился сын Максим, но 23 сентября этого года Зоя подала на развод. Через месяц, 23 октября, мировой суд поставил точку в их семейной истории.

Почему Зоя Бербер подала на развод с Белбородовым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/zberberr

Причины расставания пара не раскрывает, предпочитая оставить личную жизнь за кадром, не было ни громких обвинений, ни публичных выяснений отношений. Только сухое судебное решение и нежелание превращать личную боль в инфоповод.

Авторы Кира Громова