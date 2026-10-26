Полгода без детей: Самойлова хочет ограничить родительские права Джигана на время лечения

Оксана Самойлова намерена добиться временного ограничения родительских прав рэпера Джигана, который сейчас проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле. Блогерша не требует полностью лишить бывшего мужа прав на четверых детей, рассчитывая, что за полгода его состояние улучшится. Об этом SHOT рассказала адвокат Самойловой.

Самойлова хочет ограничить родительские права Джигана на время лечения. Видео © SHOT

По словам представителя блогерши, бывшие супруги сейчас не общаются. Джиган также не предпринимал попыток примириться с Оксаной. При этом она надеется, что после лечения артист сможет безопасно общаться с детьми.

Одним из обстоятельств судебного спора стали сообщения о предполагаемой стрельбе в загородном доме рэпера. Как утверждает сторона Самойловой, после случившегося детям потребовалась помощь психолога. Соответствующие медицинские документы уже приобщены к материалам дела.

Однако представители Джигана отрицают обвинения. Они называют публикации о стрельбе преувеличением и фейком, а также утверждают, что в иске не раскрыты достаточные основания для ограничения родительских прав. Сам артист ранее объяснял появившиеся в Сети кадры съёмками музыкального ролика.

Параллельно между бывшими супругами остаётся нерешённым финансовый вопрос. По информации SHOT, у Джигана накопилась задолженность по алиментам примерно на миллион рублей. Требование о взыскании денег планируется рассмотреть отдельно.

Разбирательство об ограничении родительских прав проходит в закрытом режиме. Окончательного решения суда пока нет. Если требования Самойловой удовлетворят, условия общения артиста с детьми будут зависеть от установленного судом порядка.

Ранее Life.ru сообщал, что суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении родительских прав Джигана. Тогда адвокат блогерши Марина Дубровская подтвердила, что документы приняты к рассмотрению. Сам Джиган обвинения в стрельбе отвергал, а полиция проводила проверку сообщений об инциденте.