Приставы арестовали особняк Джигана из-за долга по алиментам

Речь идёт о том самом особняке, который оказался в центре громкого скандала со стрельбой. Журналисты сообщили, что ночь с 3 на 4 июля Джиган вооружился карабином «Сайга-9», собрал сотрудников дома и около десяти часов не выпускал их наружу. Один из охранников получил огнестрельные ранения руки и ноги, а находившиеся в доме дети артиста прятались на втором этаже. Life.ru подробно рассказывал об этой истории. В тот день к особняку действительно приезжала полиция, однако оснований для задержания не обнаружила, а предполагаемые пострадавшие заявлений не подавали. После публикации подробностей в сентябре МВД начало проверку сообщений о стрельбе. Сам Джиган всё отрицал, называл историю провокацией и утверждал, что попавшие в Сеть кадры были сняты для сниппета к новому треку.