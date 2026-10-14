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Регион
Опубликовано 14 октября, 13:22

Приставы арестовали особняк Джигана из-за долга по алиментам

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/iamgeegun

Судебные приставы арестовали подмосковный особняк рэпера Джигана из-за долга по алиментам перед Оксаной Самойловой. По данным Mash, задолженность артиста достигла 1,7 млн рублей.

Постановление об аресте имущества Савёловский отдел судебных приставов вынес 12 октября. Как утверждает телеграм-канал, задолженность связана с соглашением об алиментах, которое бывшие супруги заключили ещё в 2020 году. Ранее Life.ru писал, что исполнительное производство в отношении Джигана было возбуждено 7 октября. Тогда размер долга официально не раскрывался.

Под обеспечительные меры попал особняк площадью около 1282 квадратных метров в деревне Тимошкино Красногорского округа. Дом находится в закрытом коттеджном посёлке, а его стоимость оценивается примерно в 350 млн рублей.

Недвижимость осталась за Джиганом после развода с Самойловой. 1 апреля 2026 года бывшие супруги заключили мировое соглашение о разделе имущества: рэпер сохранил загородный дом, при этом должен был выплатить экс-жене компенсацию.

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Речь идёт о том самом особняке, который оказался в центре громкого скандала со стрельбой. Журналисты сообщили, что ночь с 3 на 4 июля Джиган вооружился карабином «Сайга-9», собрал сотрудников дома и около десяти часов не выпускал их наружу. Один из охранников получил огнестрельные ранения руки и ноги, а находившиеся в доме дети артиста прятались на втором этаже. Life.ru подробно рассказывал об этой истории. В тот день к особняку действительно приезжала полиция, однако оснований для задержания не обнаружила, а предполагаемые пострадавшие заявлений не подавали. После публикации подробностей в сентябре МВД начало проверку сообщений о стрельбе. Сам Джиган всё отрицал, называл историю провокацией и утверждал, что попавшие в Сеть кадры были сняты для сниппета к новому треку.

Больше новостей о знаменитостях и шоу-бизнесе — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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Никита Никонов
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