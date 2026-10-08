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Регион
Опубликовано 8 октября, 15:00

После развода с Самойловой Джиган попал в базу приставов из-за долга по алиментам

В отношении Джигана возбудили производство из-за долга по алиментам

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) оказался в базе Федеральной службы судебных приставов из-за задолженности по алиментам. Исполнительное производство в отношении музыканта возбудили 7 октября, сообщает «Газета.Ru».

Основанием для производства стало соглашение об уплате алиментов, которое артист заключил с Оксаной Самойловой ещё в 2020 году. При этом точная сумма задолженности в опубликованных сведениях ФССП не указана. Не уточняется и период, за который образовался долг.

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Интересно, что соглашение появилось задолго до официального развода пары. Их брак был расторгнут 1 апреля 2026 года. Тогда адвокат Самойловой Олег Тонаканян рассказывал, что бывшие супруги подписали документ об алиментах ещё в 2020-м, однако на момент развода блогерша им не воспользовалась.

У Джигана и Самойловой четверо общих детей — три дочери и сын. После расставания родителей они продолжали общаться с обоими, однако позднее между экс-супругами возник новый судебный конфликт.

В сентябре Самойлова обратилась в суд с требованием ограничить бывшего мужа в родительских правах. Поводом стали сообщения об инциденте в загородном доме артиста, где он, по утверждениям СМИ, якобы открыл стрельбу и удерживал сотрудников. Сам Джиган эти обвинения отверг, назвав публикации провокацией. Полиция начала проверку произошедшего.

В начале октября стало известно, что иск Самойловой официально зарегистрировали в суде. Блогерша намерена добиваться возможности самостоятельно определять условия общения детей с отцом. О решении суда по этому требованию пока не сообщалось.

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Ранее Life.ru рассказывал, что суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении родительских прав Джигана. По словам адвоката блогерши, дата первого заседания на тот момент ещё не была назначена.

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Марина Фещенко
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