После развода с Самойловой Джиган попал в базу приставов из-за долга по алиментам

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) оказался в базе Федеральной службы судебных приставов из-за задолженности по алиментам. Исполнительное производство в отношении музыканта возбудили 7 октября, сообщает «Газета.Ru».

Основанием для производства стало соглашение об уплате алиментов, которое артист заключил с Оксаной Самойловой ещё в 2020 году. При этом точная сумма задолженности в опубликованных сведениях ФССП не указана. Не уточняется и период, за который образовался долг.

Интересно, что соглашение появилось задолго до официального развода пары. Их брак был расторгнут 1 апреля 2026 года. Тогда адвокат Самойловой Олег Тонаканян рассказывал, что бывшие супруги подписали документ об алиментах ещё в 2020-м, однако на момент развода блогерша им не воспользовалась.

У Джигана и Самойловой четверо общих детей — три дочери и сын. После расставания родителей они продолжали общаться с обоими, однако позднее между экс-супругами возник новый судебный конфликт.

В сентябре Самойлова обратилась в суд с требованием ограничить бывшего мужа в родительских правах. Поводом стали сообщения об инциденте в загородном доме артиста, где он, по утверждениям СМИ, якобы открыл стрельбу и удерживал сотрудников. Сам Джиган эти обвинения отверг, назвав публикации провокацией. Полиция начала проверку произошедшего.

В начале октября стало известно, что иск Самойловой официально зарегистрировали в суде. Блогерша намерена добиваться возможности самостоятельно определять условия общения детей с отцом. О решении суда по этому требованию пока не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал, что суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении родительских прав Джигана. По словам адвоката блогерши, дата первого заседания на тот момент ещё не была назначена.