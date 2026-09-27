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Регион
Опубликовано 27 сентября, 12:32

«Он неадекватный наркоман»: Дочь Джигана отказалась общаться с отцом

Дочь Джигана назвала отца неадекватным наркоманом и отказалась с ним общаться

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела заявила, что больше не хочет общаться с отцом. В интервью Ксении Собчак девушка рассказала, что до сих пор тяжело переживает события, происходившие в семье.

По словам Ариелы, после одного из эпизодов с участием рэпера она пряталась и опасалась за себя и мать. Девушка считает, что пережитое сильно отразилось на ней и других детях.

«Я боялась, что он убьет меня и маму. Я пряталась и не вылезала. Он сломал мне и детям психику. Я не могу с ним общаться. Он неадекватный наркоман», — сказала Ариела.

Дочь Самойловой также дала понять, что не считает возможным простить отца за случившееся.

Самойлова готовит иск о частичном лишении Джигана родительских прав
Самойлова готовит иск о частичном лишении Джигана родительских прав

Ранее Life.ru публиковал сообщения детей Самойловой, которые во время июльского инцидента просили мать о помощи и говорили, что боятся за свою жизнь. Также Оксана Самойлова рассказывала о других эпизодах семейной жизни, когда, по её словам, Джиган брал в руки оружие.

Напомним, в сентябре 2026 года появились сообщения, что рэпер Джиган устроил стрельбу в своём доме в Подмосковье в ночь на 4 июля и удерживал сотрудников; полиция начала проверку опубликованной информации. Сам артист отрицает сообщения о стрельбе, утверждая, что снимал видео. На фоне скандала его бывшая жена Оксана Самойлова 24 сентября обратилась в суд с требованием определить место жительства их несовершеннолетних детей с матерью и ограничить Джигана в родительских правах.

Больше новостей о российских звёздах и их семьях — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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