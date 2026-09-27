«Он неадекватный наркоман»: Дочь Джигана отказалась общаться с отцом
Дочь Джигана назвала отца неадекватным наркоманом и отказалась с ним общаться
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела заявила, что больше не хочет общаться с отцом. В интервью Ксении Собчак девушка рассказала, что до сих пор тяжело переживает события, происходившие в семье.
По словам Ариелы, после одного из эпизодов с участием рэпера она пряталась и опасалась за себя и мать. Девушка считает, что пережитое сильно отразилось на ней и других детях.
«Я боялась, что он убьет меня и маму. Я пряталась и не вылезала. Он сломал мне и детям психику. Я не могу с ним общаться. Он неадекватный наркоман», — сказала Ариела.
Дочь Самойловой также дала понять, что не считает возможным простить отца за случившееся.
Ранее Life.ru публиковал сообщения детей Самойловой, которые во время июльского инцидента просили мать о помощи и говорили, что боятся за свою жизнь. Также Оксана Самойлова рассказывала о других эпизодах семейной жизни, когда, по её словам, Джиган брал в руки оружие.
Напомним, в сентябре 2026 года появились сообщения, что рэпер Джиган устроил стрельбу в своём доме в Подмосковье в ночь на 4 июля и удерживал сотрудников; полиция начала проверку опубликованной информации. Сам артист отрицает сообщения о стрельбе, утверждая, что снимал видео. На фоне скандала его бывшая жена Оксана Самойлова 24 сентября обратилась в суд с требованием определить место жительства их несовершеннолетних детей с матерью и ограничить Джигана в родительских правах.
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