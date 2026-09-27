«Он неадекватный наркоман»: Дочь Джигана отказалась общаться с отцом

Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела заявила, что больше не хочет общаться с отцом. В интервью Ксении Собчак девушка рассказала, что до сих пор тяжело переживает события, происходившие в семье.

По словам Ариелы, после одного из эпизодов с участием рэпера она пряталась и опасалась за себя и мать. Девушка считает, что пережитое сильно отразилось на ней и других детях.

«Я боялась, что он убьет меня и маму. Я пряталась и не вылезала. Он сломал мне и детям психику. Я не могу с ним общаться. Он неадекватный наркоман», — сказала Ариела.

Дочь Самойловой также дала понять, что не считает возможным простить отца за случившееся.

Напомним, в сентябре 2026 года появились сообщения, что рэпер Джиган устроил стрельбу в своём доме в Подмосковье в ночь на 4 июля и удерживал сотрудников; полиция начала проверку опубликованной информации. Сам артист отрицает сообщения о стрельбе, утверждая, что снимал видео. На фоне скандала его бывшая жена Оксана Самойлова 24 сентября обратилась в суд с требованием определить место жительства их несовершеннолетних детей с матерью и ограничить Джигана в родительских правах.