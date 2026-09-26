Пули в потолке и пистолет у виска: Самойлова рассказала, как Джиган входил в изменённое состояние

Оксана Самойлова рассказала, как Джиган в изменённом состоянии ходил по дому, стрелял в потолок и однажды приставил пистолет к её голове. Подробностями семейной жизни блогерша поделилась в интервью Ксении Собчак.

По словам модели, подобные эпизоды происходили в 2022 году. Когда рэпер брался за оружие, супруга немедленно выводила детей из дома, а сама старалась спрятаться. Позднее музыкант просил прощения, а оставшиеся после стрельбы повреждения семья заделывала штукатуркой.

Самойлова также вспомнила другой случай, который произошёл, пока она находилась на показе Gucci. Джиган вновь оказался в изменённом состоянии и принудительно увёз их дочь Ариэлу домой. Именно после этого происшествия Оксана, по её словам, решила начать оформление документов на единоличную опеку над детьми.

Напомним, ранее сообщалось, что рэпер Джиган устроил дебош в подмосковном особняке. Инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 июля в доме артиста в коттеджном посёлке «Шато Соверен». Джиган схватился за карабин «Сайга-9» и около десяти часов удерживал персонал внутри здания, запугивая сотрудников. В особняке в это время находились дети Джигана и Оксаны Самойловой. Они прятались в шкафах и отправляли матери сообщения о происходящем. По данным СМИ, рэпер заставил садовника встать на колени и приставил оружие к его голове. Джиган обвинил работника в насилии над детьми. Садовник всё отрицал, однако после угрозы согласился с навязанным обвинением. Артист пообещал подарить ему жизнь, если тот признается в педофилии. После случившегося певец отправился в реабилитационный центр в Израиле