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Регион
Опубликовано 26 сентября, 10:49

Пули в потолке и пистолет у виска: Самойлова рассказала, как Джиган входил в изменённое состояние

Самойлова заявила, что Джиган приставлял пистолет к её голове

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Самойлова рассказала, как Джиган в изменённом состоянии ходил по дому, стрелял в потолок и однажды приставил пистолет к её голове. Подробностями семейной жизни блогерша поделилась в интервью Ксении Собчак.

По словам модели, подобные эпизоды происходили в 2022 году. Когда рэпер брался за оружие, супруга немедленно выводила детей из дома, а сама старалась спрятаться. Позднее музыкант просил прощения, а оставшиеся после стрельбы повреждения семья заделывала штукатуркой.

Самойлова также вспомнила другой случай, который произошёл, пока она находилась на показе Gucci. Джиган вновь оказался в изменённом состоянии и принудительно увёз их дочь Ариэлу домой. Именно после этого происшествия Оксана, по её словам, решила начать оформление документов на единоличную опеку над детьми.

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Напомним, ранее сообщалось, что рэпер Джиган устроил дебош в подмосковном особняке. Инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 июля в доме артиста в коттеджном посёлке «Шато Соверен». Джиган схватился за карабин «Сайга-9» и около десяти часов удерживал персонал внутри здания, запугивая сотрудников. В особняке в это время находились дети Джигана и Оксаны Самойловой. Они прятались в шкафах и отправляли матери сообщения о происходящем. По данным СМИ, рэпер заставил садовника встать на колени и приставил оружие к его голове. Джиган обвинил работника в насилии над детьми. Садовник всё отрицал, однако после угрозы согласился с навязанным обвинением. Артист пообещал подарить ему жизнь, если тот признается в педофилии. После случившегося певец отправился в реабилитационный центр в Израиле

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Юлия Сафиулина
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