«Скажешь, что ты педофил, я подарю тебе жизнь»: Появились новые подробности стрельбы в доме Джигана

Рэпер Джиган во время дебоша в подмосковном особняке заставил садовника встать на колени и приставил оружие к его голове. Новые подробности со ссылкой на очевидца публикует Baza.

Как утверждает собеседник канала, рэпер обвинил работника в насилии над детьми. Садовник всё отрицал, однако после угрозы согласился с навязанным ему обвинением.

«Если ты сейчас скажешь, что ты педофил, я подарю тебе жизнь», — приводит канал слова Джигана.

После вынужденного признания артист начал хаотично стрелять в разные стороны. Садовник воспользовался моментом, вскочил и убежал.

Инцидент произошёл в ночь с 3 на 4 июля в доме Джигана в коттеджном посёлке «Шато Соверен». Артист схватился за карабин «Сайга-9» и около десяти часов удерживал персонал внутри здания, запугивая сотрудников.

В особняке в это время находились дети Джигана и Оксаны Самойловой. Они прятались в шкафах и отправляли матери сообщения о происходящем. Подмосковная полиция начала проверку публикаций о стрельбе. Сам Джиган называл сообщения о произошедшем «враньём и провокацией», однако не отрицал, что проходит лечение в реабилитационном центре.

Ранее Life.ru собрал известные подробности июльского инцидента и выяснил, как Джиган живёт после развода. После случившегося рэпер отправился в израильский реабилитационный центр «Феникс». По данным источников, артисту назначили групповые занятия и встречи с психологом.