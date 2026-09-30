«Безнадёжный пациент»: Дана Борисова не верит в излечение Джигана от зависимости
Телеведущая Дана Борисова сомневается, что Джиган сможет победить зависимость
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official, iamgeegun
Джиган может продолжить переходить из одной реабилитационной клиники в другую без результата, заявила телеведущая Дана Борисова. По её оценке, рэпер не погружается в лечение и сохраняет привычный образ жизни даже в рехабе.
Артист уже в первый месяц пребывания там публиковал фотографии и позировал, отметила ведущая. Она противопоставила этому собственный опыт реабилитации в Таиланде: телефон ей вернули только спустя семь месяцев.
По мнению звезды, свобода передвижения и продолжение тусовочной жизни мешают борьбе с зависимостью. Срыв музыканта она связала с тем, что он не полностью соблюдал предписания специалистов.
«Скорее всего, Джиган будет продолжать и далее кочевать от одного рехаба в другой. Это один из самых безнадёжных пациентов», — полагает собеседница Общественной Службы Новостей.
Напомним, 23 сентября появились сообщения, что в июле Джиган устроил стрельбу в своём доме и около десяти часов удерживал сотрудников внутри. После предполагаемого инцидента рэпера отправили в израильский рехаб, однако он отверг обвинения, объяснив опубликованные кадры съёмками музыкального ролика. Затем стало известно, что Оксана Самойлова готовит иск об ограничении его родительских прав. Полиция продолжает проверки сообщений о стрельбе Джигана.
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