«Безнадёжный пациент»: Дана Борисова не верит в излечение Джигана от зависимости

Джиган может продолжить переходить из одной реабилитационной клиники в другую без результата, заявила телеведущая Дана Борисова. По её оценке, рэпер не погружается в лечение и сохраняет привычный образ жизни даже в рехабе.

Артист уже в первый месяц пребывания там публиковал фотографии и позировал, отметила ведущая. Она противопоставила этому собственный опыт реабилитации в Таиланде: телефон ей вернули только спустя семь месяцев.

По мнению звезды, свобода передвижения и продолжение тусовочной жизни мешают борьбе с зависимостью. Срыв музыканта она связала с тем, что он не полностью соблюдал предписания специалистов.

«Скорее всего, Джиган будет продолжать и далее кочевать от одного рехаба в другой. Это один из самых безнадёжных пациентов», — полагает собеседница Общественной Службы Новостей.