Росгвардия идёт по душу Джигана: рэперу в израильском рехабе придётся пояснять за оружие

Росгвардия начала проверку рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как Джиган, после стрельбы в его доме. Сотрудники ведомства выясняют, законно ли он получил медицинские справки и разрешение на хранение оружия, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, сотрудники Росгвардии начали обзванивать стрелковые клубы, которые посещал артист. В ведомство запрашивают сведения о его визитах, времени пребывания, использовании оружия и предоставленных документах.

Также проверяется, как Джиган вёл себя во время посещений клубов, соблюдал ли правила и не было ли нарушений. Отдельно специалисты выясняют обстоятельства получения медицинских справок для оформления оружейного разрешения — где артист проходил комиссию и соответствовала ли процедура требованиям.

В России для законного хранения оружия необходимо получить разрешение Росгвардии по месту жительства. Оружие должно находиться в запираемом сейфе, доступ к которому есть только у владельца.