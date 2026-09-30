Росгвардия идёт по душу Джигана: рэперу в израильском рехабе придётся пояснять за оружие
Росгвардия подключилась к проверке Джигана из-за медсправок на оружие
Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Росгвардия начала проверку рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как Джиган, после стрельбы в его доме. Сотрудники ведомства выясняют, законно ли он получил медицинские справки и разрешение на хранение оружия, сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, сотрудники Росгвардии начали обзванивать стрелковые клубы, которые посещал артист. В ведомство запрашивают сведения о его визитах, времени пребывания, использовании оружия и предоставленных документах.
Также проверяется, как Джиган вёл себя во время посещений клубов, соблюдал ли правила и не было ли нарушений. Отдельно специалисты выясняют обстоятельства получения медицинских справок для оформления оружейного разрешения — где артист проходил комиссию и соответствовала ли процедура требованиям.
В России для законного хранения оружия необходимо получить разрешение Росгвардии по месту жительства. Оружие должно находиться в запираемом сейфе, доступ к которому есть только у владельца.
Проверка проводится после появления информации о стрельбе в доме рэпера. Джиган расстрелял персонал у себя дома при детях и 10 часов держал их заложниках. Сам музыкант назвает сведения о стрельбе «провокацией» и заявил, что попавшие в Сеть кадры были сняты для нового трека. При этом рэпер подтвердил, что находится в реабилитационном центре в Израиле. Но Оксана Самойлова в беседе с журналистами подтвердила сам факт инцидента. А в Сети появились видео, снятые детьми пары для мамы. Позже бывший член команды Джигана заявил, что тот откусил менеджеру часть уха.
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