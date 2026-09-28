«Я на их стороне»: Сестра Оксаны Самойловой высказалась после интервью о Джигане

Певица Юлия Самойлова публично поддержала свою двоюродную сестру Оксану Самойлову после выхода откровенного интервью о ситуации в семье с Джиганом. Артистка призналась, что до публикации разговора не представляла, насколько серьёзными были описанные Оксаной события.

По словам Юлии, ещё до выхода интервью журналисты обращались к ней за комментарием, однако тогда она не знала всех подробностей. После того как певица услышала рассказ самой Оксаны и её дочери Ариелы, её позиция изменилась.

«Мне больно за сестру и племянников. Я на их стороне и очень хочу, чтобы им больше не приходилось жить в страхе», — написала Самойлова в соцсетях.

Она также заявила, что, по её мнению, Джигану «нужна серьёзная помощь», и пожелала ему «прийти в себя» и сохранить то, что ещё не разрушено. При этом певица подчеркнула, что главным сейчас считает безопасность и спокойствие Оксаны и детей.

Накануне Life.ru писал, что Оксана Самойлова показала переписку со старшей дочерью Ариелой, отправленную во время семейного конфликта с Джиганом. В сообщениях девочка просила мать о помощи и описывала происходящее дома. Сама Самойлова в интервью также изложила свою версию нескольких конфликтов с рэпером, тогда как Джиган ранее отвергал ряд прозвучавших в его адрес обвинений.