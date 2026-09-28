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Опубликовано 28 сентября, 16:11

Нет времени на пострелять: Niletto вступился за Джигана и рассказал о его семейной жизни

Niletto вступился за Джигана на фоне скандала вокруг рэпера

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/niletto_official, iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/niletto_official, iamgeegun

Певец Niletto высказался о Джигане на фоне обсуждения ситуации вокруг рэпера и его семьи. Артист подчеркнул, что не собирается ориентироваться на чужие оценки, поскольку сформировал собственное мнение за время личного общения с музыкантом.

По словам Niletto, Джиган впервые написал ему лично 4 сентября 2024 года. С тех пор артисты регулярно пересекались на тренировках, съёмках, в студии, на радио и выступлениях. Niletto утверждает, что за это время ни разу не видел, чтобы Джиган употреблял алкоголь или запрещённые вещества.

«Я знал и знаю эти два года Дениса так и только так», — написал артист в соцсетях.

Отдельно Niletto остановился на семейной стороне жизни Джигана. По его словам, рэпер регулярно присылал ему «кружки» с сыном Давидом, когда они куда-то ехали вместе, а также видео о том, как проводит время с семьёй. Артист добавил, что Джиган нередко приглашал его на праздники или просто в гости.

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Высказывание появилось на фоне продолжающегося скандала вокруг Джигана. Life.ru сообщал, что полиция продолжает проверку публикаций о предполагаемой стрельбе в доме артиста. Сам рэпер отвергает эти обвинения и утверждает, что распространившиеся кадры были сняты для музыкального ролика. Одновременно Оксана Самойлова обратилась в суд с требованием определить место жительства их несовершеннолетних детей с ней и ограничить Джигана в родительских правах.

Больше новостей о звёздных разводах, семейных скандалах и жизни знаменитостей — в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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