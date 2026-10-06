«Классно проводит время»: Нарколог объяснил, почему Джигану вряд ли поможет «хороший» рехаб

У Джигана не будет шансов на устойчивое выздоровление, если он сам не захочет соблюдать программу реабилитации. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал врач — психиатр-нарколог Василий Шуров.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что рэпер покидает израильский рехаб, пропускает занятия и затем возвращается обратно. По словам Шурова, лечение зависимости требует прежде всего личной мотивации пациента и соблюдения режима.

Мы же за него выздороветь не можем, в таком случае шансов нет Василий Шуров психиатр-нарколог

Шуров подчеркнул, что реабилитация предполагает условия, исключающие употребление психоактивных веществ. Если пациент систематически нарушает правила и покидает центр ради употребления, то, по мнению врача, речь уже идёт скорее об имитации лечения, чем о полноценной терапии.

«Он классно проводит время, и мы все должны поверить, что он выздоравливает. И это очень печально. В итоге он обманет самого себя», — отметил специалист.

Эксперт также поставил под сомнение эффективность подобного формата реабилитации и задался вопросом, почему учреждение допускает столь свободный режим.

«Какие могут быть шансы, если человек даже не пытается выздоравливать? Вот он туда попал, ходит, наверное, на какие-то группы, может, с психологом работает, но он ни малейших усилий не делает для того, чтобы быть в трезвости. Чуть захотелось — поехал, употребил. Тут больше вопросов к рехабу: зачем они этой профанацией занимаются? Это же их репутация, они берут деньги», — отметил Шуров.

По мнению нарколога, комфортные условия сами по себе не являются проблемой, однако они не должны подменять терапию и требования программы.

«Ну, наверное, после этого наши наркоманы туда выстроятся, скажут: «Мы тоже так хотим выздоравливать». Вроде неплохо, супер-VIP-условия, захотел употребить — тебя отпустили, потом вернулся — тебя приняли. Ну класс», — иронично добавил специалист.

В завершение Шуров вновь подчеркнул, что не видит у Джигана признаков серьёзной внутренней мотивации к трезвости.

«Поэтому Джиган не хочет выздоравливать. Если бы он хотел, он бы цеплялся за возможность, он бы старался. А он классно проводит время, и мы все должны поверить, что он выздоравливает. И это очень печально. В итоге он обманет самого себя. Будут потрачены большие деньги, куча будет фоточек, а по сути у него и трезвости нет», — заключил нарколог.

Ранее Life.ru сообщал, что Джиган пропускает терапию и устраивает ночные вылазки из израильского рехаба. Один из описанных эпизодов произошёл 1 октября, когда артист якобы покинул центр и пропустил несколько занятий. Позднее его, как утверждает источник, вернули в учреждение уже после полуночи.