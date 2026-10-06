Терапия терпит: Рэпер Джиган променял процедуры в «‎звёздном» рехабе на ночные вылазки

Рэпер Джиган регулярно покидает израильский реабилитационный центр, пропускает групповые занятия и возвращается поздно ночью, утверждает Mash. Telegram-канал опубликовал кадры одной из таких поездок и рассказал о порядках внутри клиники.

Рэпер Джиган регулярно покидает рехаб. Видео © Telegram / Mash

Один из эпизодов, по данным источника, произошёл 1 октября. Около 15:00 артист уехал из «‎звёздного» рехаба вместе с сотрудником, хотя вскоре должна была начаться встреча с психологом. Вечером рэпер пересел в другую машину и также пропустил тренировочную сессию в 20:30.

К отбою Джиган не вернулся, поэтому за ним отправили работницу учреждения. Обратно музыканта привезли уже после полуночи. Mash утверждает, что он спал в автомобиле и не смог самостоятельно открыть дверь, а за пределами центра провёл более десяти часов.

Канал также сообщает, что нарушения режима якобы распространены и среди других пациентов. Несмотря на официальный запрет алкоголя и других веществ, часть постояльцев, по данным Mash, получает их за территорией, а сотрудники центра могут помогать с такими выходами.

Авторы публикации связывают происходящее с финансовой заинтересованностью руководства в длительном пребывании клиентов. Сейчас в учреждении, как утверждается, находятся 18 человек, а Джиган проходит реабилитацию третий месяц.