Порой женское сердце чувствует, что что-то не так, даже когда внешне всё как обычно. Мужчина не пропадает по ночам, отвечает на сообщения и уверяет, что вы зря себя накручиваете, а тревожное ощущение всё равно не отпускает. Хочется понять, есть ли у этих подозрений основания. Life.ru рассказывает о самых неочевидных способах проверить, изменяет ли вам мужчина, и заметить детали, которые легко упустить.

Посмотреть, кого телефон предлагает в меню «Поделиться»

Как проверить мужчину на измену: что можно заметить в списке контактов при нажатии кнопки «Поделиться». Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Откройте любую фотографию и нажмите «Поделиться». Если на iPhone включены рекомендации получателей, в меню появятся контакты, которым телефон предлагает отправить снимок. Иногда среди них оказывается имя, о котором вы раньше не слышали, хотя мужчина уверяет, что никакого нового общения у него нет.

Сравнить недавние эмодзи с вашей перепиской

Как распознать измену мужчины: о чём могут рассказать недавние эмодзи, которых нет в вашей переписке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вам он отвечает «ок», «понял» и «скоро буду», зато среди недавних эмодзи на клавиатуре обнаруживается целый запас поцелуев и сердечек. Возникает вопрос, где человек использует всю эту нежность, если в вашей переписке её давно не видно. На стандартной клавиатуре iPhone нажмите значок эмодзи и откройте раздел со значком часов. Там отображаются недавно использованные символы. Адресатов этот раздел не показывает, поэтому установить по нему конкретно факт измены невозможно. Но разницу между сухими сообщениями, отправленных вам, и неожиданно романтичным набором эмодзи вы точно заметите.

Просмотреть чат «Избранное» или «Сохранённое»

Как узнать, изменяет ли мужчина: какие фотографии, билеты и сообщения могут храниться в чате «Избранное». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В чат «Избранное» в Telegram или «Сохранённое» в ином мессенджере удобно складывать всё, что не хочется потерять среди переписок. Билеты, подтверждения бронирования, фотографии, ссылки на подарки и пересланные сообщения могут оказаться именно здесь. Поэтому, если просматриваете телефон, загляните и в этот личный блокнот. Обратите внимание на материалы, которые не связаны с известными вам планами. Например, билеты на двоих, бронь отеля на выходные или сохранённое сообщение с обсуждением встречи. Открывайте вложения целиком и проверяйте даты внутри документов.

Проверить скрытые приложения

Как проверить мужчину на измену: где могут находиться скрытые приложения и незнакомые вам мессенджеры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Отсутствие иконки на главном экране ещё не означает, что приложения нет на телефоне. Его могли убрать с рабочего стола или поместить в отдельный скрытый раздел. Если вы вместе смотрите телефон, проверьте список установленных программ и попросите открыть скрытые приложения, если такой раздел предусмотрен. Там может обнаружиться сервис знакомств или дополнительный мессенджер, о котором мужчина никогда не рассказывал.

Заглянуть в альбом со скрытыми фотографиями

Как узнать, изменяет ли мужчина: какие детали могут обнаружиться в альбоме со скрытыми фотографиями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

В общей галерее могут быть только рабочие снимки, мемы и фотографии вашего кота, а часть изображений при этом хранится отдельно. При совместном просмотре предложите открыть альбом со скрытыми фотографиями, если он есть на телефоне. Если раздел защищён, его должен открыть сам владелец устройства.

Обратите внимание на даты и обстоятельства съёмки. Например, в альбоме могут оказаться фотографии из поездки, о которой мужчина вам не рассказывал, или снимки встречи в день, когда он якобы весь вечер провёл на работе. Там вполне могут храниться и обычные личные документы, поэтому вопросы стоит задавать по конкретным фотографиям и несовпадениям в рассказе.

Вбить в поиск мессенджера слова «люблю», «целую» и так далее

Как проверить переписку на измену: что можно найти через поиск по словам «люблю», «целую» и «скучаю». Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если вы договорились вместе посмотреть переписки, откройте общий поиск мессенджера и по очереди введите «люблю», «целую», «скучаю», «обнимаю», «любимая», «родная». Затем попробуйте фразы «хочу к тебе», «когда увидимся», «сладких снов» и «доброе утро». Так можно найти сохранившиеся сообщения с нежными обращениями и разговорами о встречах, не пролистывая каждый диалог вручную.

Открывайте найденное сообщение целиком и смотрите, кто его написал, кому и когда. «Люблю этот фильм» и поздравление маме легко попадут в ту же выдачу. А вот романтическое обращение к другой женщине уже даёт повод обсудить содержание разговора. Удалённые сообщения такой поиск не восстановит.

А какие неочевидные способы заметить измену знаете вы? Случалось ли вам узнавать об обмане благодаря случайной мелочи? Поделитесь своими историями и наблюдениями в комментариях, давайте обсудим, что действительно помогло разобраться в ситуации. А ещё Life.ru разбирался, как справиться с ревностью партнёра и можно ли простить измену и сохранить брак.