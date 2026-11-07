Пока все обсуждают ретроградный Меркурий, капризы Венеры и возвращение бывших, легко забыть про ещё одно событие. Уже 9 ноября наступит новолуние в Скорпионе, которое астрологи связывают с переменами в личной жизни. Для кого-то оно может стать поводом разобраться в чувствах, а кому-то даст шанс начать всё заново. Life.ru рассказывает, для каких четырёх знаков зодиака новолуние может стать проверкой чувств и на что им стоит обратить внимание.

Во сколько наступит новолуние 9 ноября 2026 года и в каком знаке зодиака

Новолуние 9 ноября 2026 года наступит в 10:02 по Москве: в каком знаке зодиака встретятся Солнце и Луна? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ноябрьское новолуние наступит 9 ноября в 10:02 по московскому времени. С точки зрения астрономии это начало нового лунного цикла. Луна окажется в той же области неба, что и Солнце, а её освещённая сторона будет обращена от Земли. В западной астрологии Солнце и Луна в этот момент соединятся в 16°53′ Скорпиона. Именно этот знак зодиака задаёт основные темы прогнозов на эту дату, от эмоциональной близости до общих денег и желания контролировать происходящее. Так чего же нам ждать от новолуния 9 ноября 2026 года?

Почему новолуние 9 ноября связывают с переменами в отношениях?

Новолуние 9 ноября 2026 года в Скорпионе: почему астрологи связывают его с проверкой чувств и доверием? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Знак зодиака Скорпион в астрологической традиции отвечает за то, о чём бывает непросто говорить вслух. Это доверие, ревность, интимная близость, страх быть отвергнутым и зависимость от другого человека. Поэтому ноябрьское новолуние трактуют как повод разобраться, что происходит за внешним спокойствием пары. Действительно ли обида прошла или вы просто перестали её обсуждать? Устраивают ли вас общие правила или вы соглашаетесь, чтобы избежать ссоры?

К этой символике добавляется ретроградная Венера в знаке зодиака Весы. В астрологии её связывают с любовью, привязанностями и личными ценностями, а период обратного движения — с их пересмотром. Поэтому в прогнозах на этот период появляются темы незаконченных романов, воспоминаний о бывших и сомнений в нынешних отношениях.

Меркурий 9 ноября тоже будет ретроградным, причём тоже в знаке зодиака Скорпион. Астрологи связывают такое положение с возвращением к старым разговорам и поиском скрытого смысла в чужих словах. Отсюда главный совет в рамках этой трактовки — уточнять, что человек имел в виду, прежде чем делать выводы по короткому сообщению или долгому молчанию.

Каким знакам зодиака стоит обратить внимание на новолуние 9 ноября 2026?

Так каким же четырём знакам зодиака новолуние 9 ноября может устроить проверку чувств? Рассказываем, на что им стоит обратить внимание в отношениях, какие разговоры лучше не откладывать и что обещает астрологический прогноз каждому из них.

Что новолуние принесёт знаку зодиака Скорпион?

Что новолуние 9 ноября 2026 года принесёт знаку зодиака Скорпион: прогноз для любви и личных отношений. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для Скорпионов по гороскопу в новолуние 9 ноября на первый план выходят собственные желания и право открыто о них говорить. Этот период будет связан с уверенностью в себе, самостоятельностью и личным обновлением. В отношениях особенно важно перестать ждать, что партнёр обо всём догадается.

Если вы давно соглашаетесь на неудобный формат общения, стоит спокойно объяснить, чего вам не хватает. Одиноким Скорпионам полезно пересмотреть привычные ожидания от знакомства. Сильное притяжение ещё не отвечает на вопросы, совпадают ли ваши цели и умеете ли вы слышать друг друга. Особенно важно сохранять честность с собой и не испытывать чужие чувства ревностью.

Как новолуние 9 ноября повлияет на знак зодиака Телец

Как новолуние 9 ноября 2026 года повлияет на знак зодиака Телец: разговоры о чувствах и будущем пары. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В новолуние 9 ноября 2026 года у знака зодиака Телец окажутся в центре внимания вопросы партнёрства. Астрологический прогноз на ноябрь выделяет отношения и поиск равновесия между потребностями пары и личным комфортом. Поэтому разговор о совместном будущем может оказаться важнее очередного романтического жеста.

Есть ли у вас одинаковое представление о верности, общих расходах и времени друг для друга? Не получилось ли так, что один постоянно уступает, а другой считает это естественным? Тельцам стоит обсудить конкретные договорённости. Тем, кто недавно познакомился с человеком, полезно дать себе время узнать его привычки и поступки, прежде чем достраивать идеальную историю в воображении.

Что ждёт знак зодиака Лев в новолуние

Что ждёт знак зодиака Лев в новолуние 9 ноября 2026 года: прогноз для семьи, дома и отношений с близкими. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для зодиакальных Львов ноябрьское новолуние связано прежде всего с домом, семьёй и ощущением защищённости. В прогнозе для этого знака речь идёт об обновлении домашних правил и отношениях с близкими. В паре поводом для разговора могут стать бытовые обязанности, личное пространство или участие родственников в вашей жизни.

Львам стоит присмотреться к ситуациям, в которых усталость превращается в требовательность. Возможно, за раздражением из-за неубранной кухни стоит желание получить помощь и внимание. Такой разговор проще начать с конкретной просьбы. А если вы обсуждаете совместную жизнь, полезно заранее договориться о повседневных мелочах, из которых она и складывается.

Какие перемены 9 ноября обещает знаку зодиака Водолей

Новолуние 9 ноября 2026 года для знака зодиака Водолей: как найти время для любви и сохранить отношения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У Водолеев по знаку зодиака в ноябрьском прогнозе заметное место занимают работа, репутация и ответственность. Одновременно астрологический разбор подчёркивает необходимость уделять внимание отношениям. Поэтому любовная тема здесь может проявиться через нехватку времени и разные представления о приоритетах.

Если все силы уходят на дела, партнёр может воспринимать постоянную занятость как отстранённость. Водолеям полезно обсудить, сколько времени каждый готов оставлять для общения и как поддерживать связь в напряжённые периоды. При этом важно задать себе и обратный вопрос. Получаете ли вы поддержку в своих планах или любые личные цели приходится оправдывать перед близким человеком?

Что можно делать в новолуние 9 ноября 2026 года?

Что можно делать в новолуние 9 ноября 2026 года в Скорпионе: разговоры о чувствах и планы на будущее. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В астрологии новолуние считают символическим началом, а сочетание с ретроградными Венерой и Меркурием связывают с возвращением к незавершённым вопросам. Если хотите использовать эту дату как повод уделить внимание личной жизни, начните с того, что давно откладывали.

В новолуние 9 ноября 2026 года можно: спокойно обсудить одну конкретную проблему, не собирая все претензии за годы;

договориться об общих расходах, домашних обязанностях и личном времени;

записать, чего вам не хватает в отношениях и о чём вы готовы попросить;

вернуться к разговору, который раньше закончился недопониманием;

провести вечер вдвоём, оставив время для общения без телефонов и рабочих задач.

Тем, кто любит загадывать желания в новолуние, можно выбрать одно понятное намерение. Например, научиться говорить о своих потребностях или перестать соглашаться на встречи, которые не приносят радости. Необязательно попадать в точную минуту новолуния. Гораздо полезнее решить, какой небольшой шаг вы сможете сделать уже на этой неделе.

Чего не стоит делать в новолуние 9 ноября 2026 года

Чего нельзя делать в новолуние 9 ноября 2026 года: каких ошибок стоит избегать в отношениях с партнёром. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ожидание перемен в личной жизни может заставить искать подвох в каждом слове партнёра. Если заранее ждать разоблачения, даже обычная задержка ответа может показаться подтверждением худших подозрений. Поэтому дату лучше использовать для разговора, сохраняя внимание к реальным обстоятельствам.

В этот день не стоит: устраивать проверки верности и намеренно вызывать ревность;

читать чужую переписку без разрешения;

угрожать расставанием, чтобы добиться внимания;

писать бывшему партнёру только из-за прогноза о возвращении прошлого;

требовать немедленного ответа на сложный вопрос;

принимать решение о будущем пары в разгар ссоры.

Возвращение к старой теме имеет смысл, если вы готовы что-то прояснить и изменить. Само по себе сообщение от бывшего не доказывает, что отношения нужно возобновлять, а разногласия в паре не делают расставание неизбежным.