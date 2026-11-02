Отставка Зеленского и конец 12-летней трансформации Украины: Астролог Зараев назвал переломные даты ноября – 2026 Оглавление Почему первая половина ноября затянет переговоры? Когда могут обостриться военные конфликты? Что астролог предсказал Путину на ноябрь и декабрь? Почему Зеленскому могут предложить уйти в ноябре 2026? Когда переговоры могут сдвинуться с мёртвой точки? Почему пик перемен астролог ждёт около 24 ноября 2026? Ноябрь может принести обострение конфликтов и разговоры о замене Зеленского. Астролог Александр Зараев объяснил, почему переговоры рискуют затянуться, когда появятся шансы на новые договорённости и какие дни он считает переломными для мировой политики в конце 2026 года. Что ждёт мировую политику в ноябре 2026 года? Прогноз астролога о переговорах и будущем Владимира Зеленского. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За столом переговоров важны и условия, и готовность участников идти на уступки. Астролог Александр Зараев считает, что в ноябре 2026 года измениться может расстановка сил. В его прогнозе дипломатия тесно связана с будущим Зеленского, а наиболее заметные события привязаны к нескольким датам. Life.ru рассказывает, почему первые встречи могут не принести результата и когда он ждёт развязки.

Почему первая половина ноября затянет переговоры?

Почему переговоры в ноябре 2026 года могут затянуться? Астролог Александр Зараев рассказал Life.ru о Меркурии и Венере. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Начало месяца, по оценке Зараева, ещё будет нести напряжение конца октября. Период, который он связывает с конфликтами, столкновениями и авариями, должен завершиться примерно 2–3 ноября. Однако быстрого продвижения в отношениях между странами эксперт пока не ждёт. В центре его объяснения находятся Меркурий и Венера. Первая планета завершит ретроградное движение 13 ноября, вторая 14 ноября. В астрологической трактовке они связаны с общением, переговорами и укреплением отношений.

Поэтому первая половина ноября будет проходить в более вязком режиме, в зоне неопределённости. Александр Зараев Астролог

По словам Александра Зараева, до середины месяца встречи и обсуждения будут преимущественно подготовительными. Стороны могут прорабатывать условия будущих переговоров, но заметного эффекта и конкретных договорённостей в этот период он не ожидает.

Когда могут обостриться военные конфликты?

Когда могут обостриться военные конфликты в ноябре 2026 года? Астролог Александр Зараев назвал опасный период ноября 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Середина ноября в этом прогнозе выглядит ещё напряжённее. Даже завершение ретроградного движения двух планет, по мнению астролога Зараева, не обеспечит немедленного успокоения. На вторую декаду, то есть на 11–20 ноября, он прогнозирует новый виток противостояний. «Здесь обострятся все военные конфликты и противостояния, которые из-за ретроградного Меркурия находились в стадии заморозки», — объясняет эксперт.

Этот отрезок описывается как период негативной «космической погоды». По сценарию Зараева, затишье в отдельных противостояниях может смениться активными действиями. Поэтому время для позитивных перемен он относит уже к последней трети месяца.

Что астролог предсказал Путину на ноябрь и декабрь?

Путин приобретёт ещё больше авторитета, власти и уверенности. Александр Зараев Астролог

Отдельный прогноз Александр Зараев дал относительно СВО и Владимира Путина. Здесь ключевую роль в его рассуждениях играет Юпитер во Льве. С таким положением планеты он связывает более активные военные действия и то, что называет принуждением к миру. По словам эксперта, эту тенденцию он обозначил ещё в своём летнем прогнозе. Теперь предполагает, что она сохранится на протяжении ноября и декабря. Будущее Зеленского он при этом описывает гораздо менее благоприятно.

Почему Зеленскому могут предложить уйти в ноябре 2026?

Уйдёт ли Владимир Зеленский в отставку в ноябре 2026 года? Астролог Александр Зараев рассказал о возможной смене власти в ноябре 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Самая резкая часть прогноза касается возможных перемен в украинской власти. Астролог Зараев допускает, что вопрос о замене Владимира Зеленского может встать уже во второй декаде ноября. Такой сценарий он связывает со своим предположением об ослаблении финансовой и политической поддержки Украины и снижении заинтересованности в сохранении лидера Украины на посту. «Для Зеленского ноябрь — это период подготовки к отставке или к новой деятельности», — рассказывает эксперт.

Также Александр упоминает переговоры в Абу-Даби. В его прогнозе обсуждения могут сопровождаться предложением Зеленскому уйти по-хорошему или подготовить условия для появления более договороспособного человека. Самому Зеленскому астролог предсказывает поиск «запасного аэродрома».

Когда переговоры могут сдвинуться с мёртвой точки?

Когда ждать результатов переговоров в ноябре 2026 года? Астролог Александр Зараев назвал перспективный период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ju Jae-young, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По мнению Александра Зараева, шанс на более предметный разговор появится в третьей декаде ноября. Одной из важных дат он называет 22 ноября, когда Солнце перейдёт в знак зодиака Стрелец. С этим событием эксперт связывает изменение направленности переговоров. «Когда Солнце войдёт в Стрелец, а это случится 22 ноября, переговоры приобретут совсем другую, перспективную направленность», — объясняет Зараев.

Следом, 26 ноября, Марс перейдёт из Льва в Деву. Пока планета находилась во Льве, она, по трактовке астролога, усиливала амбиции политиков. Смена знака, как он полагает, изменит и характер этого влияния. Положительные результаты более основательных переговоров Александр Зараев считает возможными в конце ноября и в декабре.

Почему пик перемен астролог ждёт около 24 ноября 2026?

Ноябрь подводит некую черту: девятого числа будет новолуние, а пик перемен придётся на полнолуние в районе 24-го числа. Александр Зараев Астролог

Как утверждает астролог, ещё в 2012 году он предсказывал потерю власти Виктором Януковичем в 2014-м и последующий двенадцатилетний период трансформации Украины. Завершение этого цикла Зараев связывает с концом 2026 года. Именно вокруг этих лунных дат ожидает наиболее заметных сдвигов. В его прогнозе они могут затронуть и переговорный процесс, и политическое будущее Зеленского. При этом возможные результаты договорённостей он относит к более широкому периоду, который захватывает декабрь.

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