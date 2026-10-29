Лунный календарь стрижек и здоровья на ноябрь 2026 года Оглавление Как пользоваться лунным календарём стрижек и здоровья Фазы Луны в ноябре 2026 года Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2026 Когда красить волосы в ноябре 2026 Маникюр и педикюр по лунному календарю на ноябрь Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре 2026 Лунный календарь здоровья на ноябрь 2026 Плановые операции Лечение и удаление зубов Косметолог и уколы красоты Лунный календарь стрижек и здоровья на каждый день ноября Life.ru отвечает на частые вопросы Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026: удачные дни для стрижки, окрашивания и маникюра, даты операций и лечения зубов по традиции, таблица на каждый день. Лунный календарь стрижек на ноябрь 2026 года: благоприятные дни для обновления причёски, окрашивания волос, маникюра и визита к косметологу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Не знаете, как всё спланировать? Когда лучше записаться на стрижку, а когда выделить время на маникюр или поход к косметологу? Life.ru каждый месяц помогает планировать процедуры красоты с учётом лунных фаз. Кстати, в нашем разделе про астрологию мы рассказываем не только о лунных фазах, но и составляем гороскопы для каждого знака зодиака. Посмотрите, что же приготовил сезон Скорпиона именно для вас! А в этот раз разбираемся, какие даты ноября 2026 года считаются удачными для обновления образа и ухода за собой, а когда календарь предлагает сделать паузу.

Как пользоваться лунным календарём стрижек и здоровья

Календарь стрижек на ноябрь 2026: как правильно определять благоприятные дни и откуда берутся оценки дней? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чтобы пользоваться лунным календарём, не нужно самостоятельно считать лунные сутки или разбираться в знаках зодиака. Вам достаточно выбрать процедуру и найти нужную дату в таблице, которую мы оставили в конце статьи. Итак, давайте подробно разберём, как правильно читать лунный календарь на ноябрь 2026.

Шаг 1. Определитесь, что хотите сделать. Для стрижки смотрите столбец «Стрижка», для смены цвета — «Окрашивание», для ухода за ногтями — «Маникюр, педикюр». У одной даты могут быть разные оценки. Например, 26 ноября отмечено как удачный день для маникюра до 13:51 МСК, а для стрижки этот день нейтральный.

Шаг 2. Найдите дату и прочитайте отметку. «Удачно» означает, что по выбранной лунной традиции день подходит для процедуры. «Нейтрально» — что календарь не выделяет его ни как особенно хороший, ни как неблагоприятный: записаться можно, если вам удобно. «Пауза» — рекомендация выбрать другую дату, если вы хотите следовать календарю. Это не запрет на посещение салона и не предсказание плохого результата.

Шаг 3. Если выбираете день для стрижки, посмотрите ещё и на фазу Луны. Среди дней с отметкой «удачно» растущую Луну по традиции выбирают те, кто отращивает волосы, а убывающую — те, кто хочет подольше сохранить форму причёски. В ноябре 2026 года для первой цели в нашем календаре выделены 13–15 ноября, для второй — 1, 3–7 и 29–30 ноября. При этом 15 ноября удачное время для стрижки заканчивается в 12:24 МСК, после чего оценка становится нейтральной. Само по себе слово «растущая» ещё не означает, что день благоприятный: сначала смотрите оценку в столбце «Стрижка».

Как мы понимаем, какой именно день благоприятный? Для стрижек мы считаем благоприятными положения Луны в знаках зодиака Телец, Лев, Дева, Весы и Козерог. Затем исключаем дни, когда Луна в Раке или Рыбах, а также 9-й, 15-й, 23-й и 29-й лунные дни. Отдельно оставляем без перемен новолуние, полнолуние и соседние с ними календарные даты. Эти ограничения важнее подходящего знака, поэтому 23 ноября, когда Луна находится в Тельце, в таблице всё равно стоит «пауза»: это канун полнолуния. Для окрашивания используем те же оценки, что для стрижек. Для маникюра выделены свои даты — 1–7 и 29–30 ноября, а также 26 ноября до 13:51 МСК. Общая пауза вокруг новолуния и полнолуния сохраняется.

Фазы Луны в ноябре 2026 года

Фазы Луны в ноябре 2026 года: лунный календарь на весь ноябрь 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ноябрь начнётся на убывающей Луне: последняя четверть наступит 1 ноября в 23:28. Затем 9 ноября в 10:02 произойдёт новолуние, 17 ноября в 14:47 — первая четверть, а 24 ноября в 17:53 — полнолуние. Всё время указано по Москве. Если ориентироваться на целые календарные дни, растущая Луна приходится на 10–23 ноября, убывающая — на 1–8 и 25–30 ноября. При этом одной фазы недостаточно, чтобы выбрать дату для процедуры. Например, 25 ноября Луна уже убывает, но в календаре красоты ещё сохраняется пауза после полнолуния.

Что интересно, ноябрьское полнолуние называют Бобровой Луной. Это название пришло из Северной Америки. По одной из версий, его связывают с бобрами, которые поздней осенью активно готовятся к зиме. Другая версия отсылает к сезону охоты на этих животных, поскольку капканы ставили до того, как замерзали водоёмы. Более того, в 2026 году Бобровая Луна также будет суперлунием. Это означает, что Луна будет двигаться вокруг Земли по слегка вытянутой орбите, из-за чего расстояние между ними постоянно меняется.

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2026

Календарь стрижки волос на ноябрь 2026: в какие даты ноября 2026 можно стричься согласно лунному календарю? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В ноябре 2026 благоприятными датами для того, чтобы обновить форму, считаются 1 и 3–7 ноября. Эти дни приходятся на убывающую Луну, которую по традиции выбирают, если хотят реже возвращаться к коррекции причёски. Можно обсудить с мастером контур каре, длину чёлки или аккуратное обновление короткой стрижки.

13–15 ноября подойдут для того, чтобы подровнять волосы, которые отращиваете. Это удачные даты на растущей Луне, но 15 ноября подходящее время заканчивается в 12:24: затем Луна переходит из Козерога в Водолей, а оценка становится нейтральной. Если следуете календарю, согласуйте с мастером утреннюю запись. При отращивании заранее договоритесь, сколько длины можно убрать.

29–30 ноября подойдут для коррекции в конце месяца. Луна снова убывает, поэтому эти даты подойдут тем, кто придерживается традиции сохранения формы. А нейтральными датами для стрижки в ноябре 2026 станут 11–12, 16–17, 20–22 и 26 числа. Их можно рассмотреть, если удобная запись важнее условной отметки «удачно». Даже в благоприятный день стоит выбрать вариант, который подходит вашей густоте волос и привычному уходу.

Когда красить волосы в ноябре 2026

Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2026: удачные даты для смены цвета и тонирования. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2026 выделяет те же удачные даты, что и для стрижки: 1, 3–7, 13–15 и 29–30 ноября. А вот для тонирования можно рассмотреть нейтральные 11–12 и 16–17 ноября. Сложный выход из тёмного цвета или осветление лучше начинать с консультации, чтобы мастер смог оценить исходную базу и предыдущие окрашивания.

Маникюр и педикюр по лунному календарю на ноябрь

Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026 отмечает как удачные 1–7 и 29–30 ноября, а также 26 ноября до 13:51. В этой схеме учитываются убывающая Луна и положение в знаках: Рак, Рыбы и Скорпион относятся к периодам паузы. Даты вокруг новолуния и полнолуния тоже не выделяются для обновления покрытия.

Педикюр в ноябре по лунному календарю планируют на те же числа. Кстати, убывающая Луна связана с удалением лишнего и поддержанием формы, поэтому её выбирают для обработки ногтей и кутикулы. Обратите внимание, что 26 ноября лучше выбрать утреннюю запись, поскольку в 13:51 Луна переходит из Близнецов в Рак. Нейтральные даты для маникюра и педикюра — 11–17 и 20–22 ноября.

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре 2026

Стрижка волос по лунному календарю в ноябре: полный список неблагоприятных дат в ноябре 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В список неблагоприятных дней для стрижки входят 2, 8–10, 18–19, 23–25 и 27–28 ноября. Причины у этих дат разные, поэтому разберём их отдельно. 2 ноября на полдень приходится 23-й лунный день, который исключён из благоприятных. Хотя Луна находится в подходящем для стрижки Льве, правило лунного дня имеет приоритет, поэтому в таблице стоит «пауза». 8–10 ноября — период вокруг новолуния, которое наступит 9 ноября. По выбранной лунной традиции день новолуния и соседние календарные даты оставляют без перемен во внешности. Дополнительно 8 ноября на полдень приходится 29-й лунный день, который тоже не включён в список удачных для стрижки.

18–19 ноября Луна находится в знаке зодиака Рыбы, поэтому календарь предлагает выбрать другое время для обновления причёски. Кроме того, 18 ноября на полдень приходится 9-й лунный день. Несмотря на растущую фазу, оба числа отмечены как неблагоприятные для стрижки. 23–25 ноября — полнолуние и соседние с ним календарные дни. Само полнолуние наступит 24 ноября, но пауза распространяется также на день до и день после него. Поэтому 23 ноября не входит в список удачных дат, хотя Луна находится в подходящем для волос Тельце.

27–28 ноября на полдень Луна находится в знаке зодиака Рак, который в этой схеме считается неподходящим для стрижки. Во Льва она перейдёт 28 ноября в 14:20 МСК, однако общая оценка дня в таблице останется прежней. Поскольку календарь составлен по положению Луны на 12:00 МСК, оба числа отмечены как «пауза».

Лунный календарь здоровья на ноябрь 2026

Дату медицинской процедуры согласовывайте с врачом. Если появились боль, воспаление, травма или другая срочная проблема, не ждите благоприятного дня — обращайтесь за помощью сразу. Ниже мы отставили благоприятные дни для похода к зубному и косметологу согласно лунному календарю на ноябрь 2026.

Плановые операции

Лунный календарь операций на ноябрь 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По лунной традиции благоприятными для плановых операций считаются 1–7 и 26–30 ноября, когда Луна убывает. На 8–10 и 23–25 ноября в календаре стоит пауза.Для операций на глазах и пластики лица лунный календарь дополнительно отмечает 20–22 ноября как период паузы, когда Луна находится в Овне. Эти числа дополняют неблагоприятные по лунной традиции даты 8–10 и 23–25 ноября. Уже назначенную врачом операцию из-за календаря не переносят.

Лечение и удаление зубов

Для планового лечения и удаления зубов лунный календарь выделяет 1–7 и 26–30 ноября. Неблагоприятными по этой традиции считаются 8–10 и 23–25 ноября, а также 20–22 ноября, когда Луна находится в Овне. При зубной боли ждать подходящей даты не нужно.

Косметолог и уколы красоты

Лунный календарь красоты на ноябрь 2026: полный список благоприятных дат для похода к косметологу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для чисток и пилингов по лунной традиции благоприятны 1–7 и 26–30 ноября. Для питательного ухода на растущей Луне можно выбрать 11–22 ноября. На 8–10 и 23–25 ноября календарь предлагает сделать паузу. Уколы красоты планируют вместе с врачом-косметологом с учётом показаний и противопоказаний.

Лунный календарь стрижек и здоровья на каждый день ноября







Для вашего удобства Life.ru составил подробную таблицу с датами для уходовых процедур в ноябре 2026 года. Обратите внимание, мы разделили месяц на три декады — 1–10, 11–20 и 21–30 ноября. Чтобы посмотреть прогноз на весь ноябрь, листайте картинки с помощью стрелок по бокам.

Для стрижки и окрашивания календарь выделяет 1, 3–7, 13–15 и 29–30 ноября, причём 15-го — только до 12:24 МСК. Для маникюра и педикюра удачны 1–7 и 29–30 ноября, а также 26 ноября до 13:51 МСК. Для плановых операций и удаления зубов по лунной традиции выделены 1–7 и 26–30 ноября.

Life.ru отвечает на частые вопросы

Когда стричься в ноябре 2026 года, чтобы волосы росли быстрее? В лунной традиции для отращивания выбирают удачные дни на растущей Луне — 13–15 ноября 2026 года. При этом 15 ноября подходящее время заканчивается в 12:24 МСК. Доказательств, что стрижка в эти даты ускоряет рост волос, нет.

Когда красить волосы в ноябре 2026 года? По лунному календарю удачные даты для окрашивания — 1, 3–7, 13–15 и 29–30 ноября 2026 года; 15-го — до 12:24 МСК. Для тонирования можно рассмотреть нейтральные 11–12 и 16–17 ноября. Результат зависит от исходного цвета, состояния волос, состава и работы мастера.

Когда делать маникюр в ноябре 2026 по лунному календарю? Для маникюра и педикюра календарь выделяет 1–7 и 29–30 ноября, а также 26 ноября до 13:51 МСК. На 8–10, 18–19, 23–25 и 27–28 ноября стоят паузы. Эти отметки отражают лунную традицию и не определяют качество покрытия.

Можно ли планировать операцию или лечение зубов по лунному календарю? Операцию и лечение зубов планируют с врачом, а лунный календарь можно использовать лишь как вспомогательный инструмент. В нём для хирургии и удаления выделены 1–7 и 26–30 ноября 2026 года, но медицинской оценки риска эти даты не дают. При боли, воспалении и травме за помощью обращаются сразу, а назначенную операцию из-за фазы Луны не переносят.

Когда новолуние и полнолуние в ноябре 2026 года? Новолуние наступит 9 ноября 2026 года в 10:02 МСК, полнолуние — 24 ноября в 17:53 МСК. Последняя четверть приходится на 1 ноября в 23:28, первая — на 17 ноября в 14:47. Полнолуние ноября называют Бобровой Луной, в 2026 году оно также относится к суперлуниям.

А вы пользуетесь такими подсказками или считаете, что удачно спланировать визиты к мастерам можно и без помощи звёзд? Расскажите в комментариях! Ноябрь богат и на другие астрологические события: продолжаются сезон Скорпиона и ретроградный Меркурий. Читайте на Life.ru, что астрологи обещают каждому знаку зодиака в сезон Скорпиона, а также чего ждать от ретроградного Меркурия до 13 ноября и как пройти этот период спокойнее.

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Авторы Софья Кузнецова