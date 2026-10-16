Ретроградный Меркурий с 24 октября по 13 ноября: как пережить и чего ждать от периода ошибок
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Ретроградный Меркурий 24 октября — 13 ноября 2026 года в Скорпионе: даты, что значит простыми словами и как пройти период спокойнее. Ответы без обещаний.
Ретроградный Меркурий с 24 октября по 13 ноября 2026 года: чего ждать от осеннего периода в Скорпионе? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Не успели мы привыкнуть к обратному движению планеты любви, как на горизонте появился наш «любимец» — ретроградный Меркурий. Пройдёт он с 24 октября по 13 ноября 2026 года в знаке зодиака Скорпион. Life.ru рассказывает, чего астрологи ждут от этого периода, почему в прогнозах на этот период упоминают Луну и как спокойно разобраться с делами, разговорами и планами. Поехали? Кстати, сверить точные даты поможет календарь ретроградного Меркурия на 2026 год.
Что значит ретроградный Меркурий простыми словами
Что такое ретроградный Меркурий простыми словами: почему кажется, что планета движется по небу назад? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladi333
Если говорить простыми словами, ретроградный Меркурий — это период, когда с Земли кажется, будто планета начала двигаться по небу в обратную сторону. Этот эффект знаком каждому, кто хоть раз в жизни обгонял другую машину. Когда ваш автомобиль движется быстрее, соседний будто начинает отступать назад. При этом его водитель не включал заднюю передачу, изменилось положение машин относительно друг друга.
С планетами действует похожий принцип. Меркурий движется по орбите ближе к Солнцу и совершает полный оборот примерно за 88 земных суток, тогда как Земле нужен год. Планеты перемещаются с разными скоростями, и при определённом взаимном расположении возникает видимое попятное движение. Сам Меркурий продолжает идти по своей орбите в прежнем направлении.
В астрологии этому явлению придают символическое значение. Меркурий считают планетой общения, мышления, информации, документов и поездок. Поэтому его движение «назад» трактуют как время возвращения к старым разговорам, незавершённым задачам и решениям, которые хочется пересмотреть.
Что ждут от периода: Скорпион и остальные знаки
Какие четыре знака зодиака сильнее почувствуют ретроградный Меркурий в октябре и ноябре 2026 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
По прогнозам астрологов, ретроградный Меркурий затронет все знаки зодиака, но сильнее всего его почувствуют только четыре представителя зодиакального круга. Что это за знаки и чего им ожидать? Давайте разбираться.
- Знак зодиака Скорпион — личные решения и общение. Может появиться желание пересмотреть прежние цели и обещания. Астрологи советуют осторожнее выбирать слова: резкая реплика способна осложнить разговор, который можно было провести спокойно.
- Знак зодиака Телец — отношения и договорённости. На первый план могут выйти недосказанность и старые разногласия с партнёром. Лучше прямо обсудить взаимные ожидания, чем проверять чувства друг друга намёками.
- Знак зодиака Лев — дом и семья. Внимания могут потребовать бытовые планы и отношения с близкими. Стоит заново уточнить, кто за что отвечает, и не принимать перемену семейных планов на личный счёт.
- Знак зодиака Водолей — работа и репутация. Возможны недоразумения с руководством или коллегами. Полезно уточнять задачи и сроки, подтверждать договорённости письменно и не отвечать на рабочие замечания сгоряча.
Луна, теневой период и что влияет на самочувствие
Теневой период Меркурия осенью 2026 года: что происходит до ретроградности и после её завершения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Теневой период — это время до и после ретроградности, когда Меркурий, если наблюдать с Земли, проходит тот же участок зодиака в прямом направлении. Осенью 2026 года предтень длится с 4 до 24 октября, а посттень — с 13 до 30 ноября. Астрологи объясняют это так: сначала появляется вопрос, во время ретрограда приходится его пересмотреть, а после — окончательно разобраться. Например, обсудить условия работы, обнаружить недоговорённость и затем исправить её.
Луна здесь отвечает за эмоциональную сторону прогноза. Её фазы — это отдельный цикл, который астрологи рассматривают вместе с движением Меркурия. На этот ретроград приходятся полнолуние 26 октября в знаке зодиака Телец и новолуние 9 ноября в знаке зодиака Скорпион. Первое связывают с обострением вопросов стабильности, денег и комфорта, второе — с желанием разобраться в чувствах, доверии и личных обязательствах. Поэтому в прогнозах советуют спокойнее обсуждать болезненные темы и давать себе время перед важным решением.
Что касается самочувствия, заранее ждать упадка сил или бессонницы не нужно. Надёжно предсказать их по астрологическому календарю нельзя. А вот недосып и перегрузка действительно мешают сосредоточиться и справляться с эмоциями. Постарайтесь высыпаться, делать перерывы и переносить сложные разговоры, если сильно устали. Повторяющееся или усиливающееся недомогание стоит обсудить с врачом.
Что не путать: сентябрь 2026 без ретрограда
Был ли ретроградный Меркурий в сентябре 2026 года: почему этот месяц не входит в осенний ретроцикл? Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki
В сентябре 2026 года Меркурий не был ретроградным. Летний период попятного движения завершился ещё в июле, а его посттень — в начале августа. До осенней предтени, которая началась 4 октября, оставался целый месяц. Таким образом, сентябрь оказался промежутком между двумя циклами.
При этом другие планеты в сентябре действительно находились в ретроградном движении. Среди них — Сатурн, Нептун и Плутон, а 10 сентября к ним присоединился Уран. Поэтому формулировка «ретроградные планеты в сентябре» вполне могла встречаться в астрологических прогнозах. Но у каждой планеты собственный цикл: ретроградность Урана или Сатурна не означает, что Меркурий тоже движется попятно.
FAQ: частые вопросы
- Когда начинается ретроградный Меркурий осенью 2026 года? 24 октября, в знаке зодиака Скорпион.
- Когда закончится ретроградный Меркурий? 13 ноября 2026 года. Астрологическая посттень завершится 30 ноября.
- Сейчас ретроградный Меркурий или нет? На 16 октября 2026 года — нет. Идёт предретроградная тень.
- Можно ли начинать новые дела? Да. Перепроверьте условия, сроки и договорённости — это полезно в любой месяц.
Кстати, в октябрьских прогнозах есть место и приятным переменам. Life.ru уже рассказывал, каким четырём знакам зодиака вторая половина октября обещает встречу с любовью. Если же осеннее обновление хочется начать с новой причёски, загляните в лунный календарь стрижек и окрашивания на октябрь 2026 года, там мы собрали подходящие даты для перемен во внешности.
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