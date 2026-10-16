Ретроградный Меркурий с 24 октября по 13 ноября: как пережить и чего ждать от периода ошибок Оглавление Что значит ретроградный Меркурий простыми словами Что ждут от периода: Скорпион и остальные знаки Луна, теневой период и что влияет на самочувствие Что не путать: сентябрь 2026 без ретрограда FAQ: частые вопросы Ретроградный Меркурий 24 октября — 13 ноября 2026 года в Скорпионе: даты, что значит простыми словами и как пройти период спокойнее. Ответы без обещаний. Ретроградный Меркурий с 24 октября по 13 ноября 2026 года: чего ждать от осеннего периода в Скорпионе? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Не успели мы привыкнуть к обратному движению планеты любви, как на горизонте появился наш «любимец» — ретроградный Меркурий. Пройдёт он с 24 октября по 13 ноября 2026 года в знаке зодиака Скорпион. Life.ru рассказывает, чего астрологи ждут от этого периода, почему в прогнозах на этот период упоминают Луну и как спокойно разобраться с делами, разговорами и планами. Поехали? Кстати, сверить точные даты поможет календарь ретроградного Меркурия на 2026 год.

Что значит ретроградный Меркурий простыми словами

Что такое ретроградный Меркурий простыми словами: почему кажется, что планета движется по небу назад? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladi333

Если говорить простыми словами, ретроградный Меркурий — это период, когда с Земли кажется, будто планета начала двигаться по небу в обратную сторону. Этот эффект знаком каждому, кто хоть раз в жизни обгонял другую машину. Когда ваш автомобиль движется быстрее, соседний будто начинает отступать назад. При этом его водитель не включал заднюю передачу, изменилось положение машин относительно друг друга.

С планетами действует похожий принцип. Меркурий движется по орбите ближе к Солнцу и совершает полный оборот примерно за 88 земных суток, тогда как Земле нужен год. Планеты перемещаются с разными скоростями, и при определённом взаимном расположении возникает видимое попятное движение. Сам Меркурий продолжает идти по своей орбите в прежнем направлении.

В астрологии этому явлению придают символическое значение. Меркурий считают планетой общения, мышления, информации, документов и поездок. Поэтому его движение «назад» трактуют как время возвращения к старым разговорам, незавершённым задачам и решениям, которые хочется пересмотреть.

Что ждут от периода: Скорпион и остальные знаки

Какие четыре знака зодиака сильнее почувствуют ретроградный Меркурий в октябре и ноябре 2026 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По прогнозам астрологов, ретроградный Меркурий затронет все знаки зодиака, но сильнее всего его почувствуют только четыре представителя зодиакального круга. Что это за знаки и чего им ожидать? Давайте разбираться.

Знак зодиака Скорпион — личные решения и общение. Может появиться желание пересмотреть прежние цели и обещания. Астрологи советуют осторожнее выбирать слова: резкая реплика способна осложнить разговор, который можно было провести спокойно.

Может появиться желание пересмотреть прежние цели и обещания. Астрологи советуют осторожнее выбирать слова: резкая реплика способна осложнить разговор, который можно было провести спокойно. Знак зодиака Телец — отношения и договорённости. На первый план могут выйти недосказанность и старые разногласия с партнёром. Лучше прямо обсудить взаимные ожидания, чем проверять чувства друг друга намёками.

На первый план могут выйти недосказанность и старые разногласия с партнёром. Лучше прямо обсудить взаимные ожидания, чем проверять чувства друг друга намёками. Знак зодиака Лев — дом и семья. Внимания могут потребовать бытовые планы и отношения с близкими. Стоит заново уточнить, кто за что отвечает, и не принимать перемену семейных планов на личный счёт.

Внимания могут потребовать бытовые планы и отношения с близкими. Стоит заново уточнить, кто за что отвечает, и не принимать перемену семейных планов на личный счёт. Знак зодиака Водолей — работа и репутация. Возможны недоразумения с руководством или коллегами. Полезно уточнять задачи и сроки, подтверждать договорённости письменно и не отвечать на рабочие замечания сгоряча.

Луна, теневой период и что влияет на самочувствие

Теневой период Меркурия осенью 2026 года: что происходит до ретроградности и после её завершения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Теневой период — это время до и после ретроградности, когда Меркурий, если наблюдать с Земли, проходит тот же участок зодиака в прямом направлении. Осенью 2026 года предтень длится с 4 до 24 октября, а посттень — с 13 до 30 ноября. Астрологи объясняют это так: сначала появляется вопрос, во время ретрограда приходится его пересмотреть, а после — окончательно разобраться. Например, обсудить условия работы, обнаружить недоговорённость и затем исправить её.

Луна здесь отвечает за эмоциональную сторону прогноза. Её фазы — это отдельный цикл, который астрологи рассматривают вместе с движением Меркурия. На этот ретроград приходятся полнолуние 26 октября в знаке зодиака Телец и новолуние 9 ноября в знаке зодиака Скорпион. Первое связывают с обострением вопросов стабильности, денег и комфорта, второе — с желанием разобраться в чувствах, доверии и личных обязательствах. Поэтому в прогнозах советуют спокойнее обсуждать болезненные темы и давать себе время перед важным решением.

Что касается самочувствия, заранее ждать упадка сил или бессонницы не нужно. Надёжно предсказать их по астрологическому календарю нельзя. А вот недосып и перегрузка действительно мешают сосредоточиться и справляться с эмоциями. Постарайтесь высыпаться, делать перерывы и переносить сложные разговоры, если сильно устали. Повторяющееся или усиливающееся недомогание стоит обсудить с врачом.

Что не путать: сентябрь 2026 без ретрограда

Был ли ретроградный Меркурий в сентябре 2026 года: почему этот месяц не входит в осенний ретроцикл? Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

В сентябре 2026 года Меркурий не был ретроградным. Летний период попятного движения завершился ещё в июле, а его посттень — в начале августа. До осенней предтени, которая началась 4 октября, оставался целый месяц. Таким образом, сентябрь оказался промежутком между двумя циклами.

При этом другие планеты в сентябре действительно находились в ретроградном движении. Среди них — Сатурн, Нептун и Плутон, а 10 сентября к ним присоединился Уран. Поэтому формулировка «ретроградные планеты в сентябре» вполне могла встречаться в астрологических прогнозах. Но у каждой планеты собственный цикл: ретроградность Урана или Сатурна не означает, что Меркурий тоже движется попятно.

FAQ: частые вопросы

Когда начинается ретроградный Меркурий осенью 2026 года? 24 октября, в знаке зодиака Скорпион.

24 октября, в знаке зодиака Скорпион. Когда закончится ретроградный Меркурий? 13 ноября 2026 года. Астрологическая посттень завершится 30 ноября.

13 ноября 2026 года. Астрологическая посттень завершится 30 ноября. Сейчас ретроградный Меркурий или нет? На 16 октября 2026 года — нет. Идёт предретроградная тень.

На 16 октября 2026 года — нет. Идёт предретроградная тень. Можно ли начинать новые дела? Да. Перепроверьте условия, сроки и договорённости — это полезно в любой месяц.

Кстати, в октябрьских прогнозах есть место и приятным переменам. Life.ru уже рассказывал, каким четырём знакам зодиака вторая половина октября обещает встречу с любовью. Если же осеннее обновление хочется начать с новой причёски, загляните в лунный календарь стрижек и окрашивания на октябрь 2026 года, там мы собрали подходящие даты для перемен во внешности.

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Авторы Софья Кузнецова