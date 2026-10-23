С 24 октября ретроградный Меркурий размажет эти 5 знаков зодиака: кто лишится работы, денег и любви?

Вы уже удалили переписку, привыкли к новой работе и решили больше не поднимать тот семейный вопрос. Прекрасно, у Меркурия как раз остались уточнения. С 24 октября в астрологическом календаре начинается период возвращений, повторных переговоров и новостей от людей, о которых вы почти забыли. Life.ru рассказывает, у каких пяти знаков зодиака конец месяца может пройти особенно бурно и в какой сфере назревает поворот.

Когда начнётся ретроградный Меркурий в октябре 2026 года

Когда начнётся ретроградный Меркурий в октябре 2026 года и каким знакам зодиака нужно сменить планы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Последний в 2026 году ретроградный Меркурий продлится с 24 октября по 13 ноября. Весь этот период планета проведёт в знаке зодиака Скорпион. По московскому времени разворот в ретроградное движение произойдёт 24 октября около 10:12, а возвращение к прямому движению — 13 ноября около 18:53.

В астрологии Меркурий связан с общением, переписками, документами, обучением и поездками. Скорпион добавляет к этим темам секреты, ревность, доверие и желание докопаться до правды. Поэтому осенний ретроград легко представить как встречу, на которую каждый принёс сохранённые скриншоты. На первый план выходят разговоры, после которых уже не получается делать вид, что всё по-прежнему.

Знак зодиака Скорпион: придётся признаться, чего вы хотите на самом деле

Гороскоп для Скорпиона на ретроградный Меркурий 2026: какие перемены ещё ждут Скорпионов в конце октября? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Скорпионы привыкли замечать чужие слабости, но в конце октября вопросы появятся к ним самим. Почему вы продолжаете соглашаться на встречи, после которых хочется сутки молчать? Зачем поддерживаете образ человека, которому ничего не нужно? И действительно ли вам нравится цель, ради которой вы столько работаете?

Поводом для перемен может стать возвращение человека из прошлого. Он заговорит с вами так, будто прошедших лет не было, и вы вдруг услышите, насколько давно переросли прежнюю роль. Кому-то захочется возобновить общение, а кто-то впервые спокойно откажется от него, без длинных объяснений и попыток заслужить понимание.

Главный поворот для представителей знака зодиака Скорпион связан с правом передумать. Пересмотреть обещание, отказаться от надоевшего проекта, перестать изображать безразличие в любви. Только не спешите объявлять обо всём одним гневным сообщением. Сначала разберитесь, что именно вы собираетесь менять.

Знак зодиака Телец: отношения потребуют разговора, который вы откладывали

Тельцам напомнят о старых обидах: какие раздоры принесёт ретроградный Меркурий в конце октября 2026? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У представителей знака зодиака Телец в ретроградный Меркурий поднимется тема договорённостей. Если вы несколько месяцев ждали, что партнёр сам догадается о ваших желаниях, в конце октября терпение может закончиться. Захочется конкретики: куда движутся отношения, как вы делите обязанности и почему важные решения снова принимаются без вас.

Старая ссора тоже способна вернуться, особенно если в прошлый раз её завершили словами «ладно, забудем». Теперь выяснится, что забыли далеко не все. У Тельцов появится возможность наконец назвать настоящую причину раздражения и услышать то, что раньше терялось за взаимными претензиями.

Свободным представителям знака зодиака Телец прошлое может напомнить о себе сообщением от бывшего возлюбленного. Отвечать или нет — решайте по тому, как человек ведёт себя сейчас. Красивое признание ещё не отвечает на вопрос, что изменилось со времени вашего расставания. А вот честный разговор способен дать гораздо больше, чем неделя ностальгической переписки.

Знак зодиака Лев: дома больше не получится командовать по привычке

Гороскоп для Льва на ретроградный Меркурий: почему в конце октября придётся менять семейные правила? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представители знака зодиака Лев могут обнаружить, что домашняя жизнь требует больше внимания, чем рабочие амбиции. Родственник вспомнит давнее обещание, партнёр предложит пересмотреть бытовые обязанности, а обсуждение ремонта внезапно превратится в спор о том, чьё мнение вообще учитывают.

Особенно остро Львы почувствуют ситуации, где от них ждут бесконечной щедрости. Помочь, оплатить, организовать, уступить комнату, отменить свои планы. В конце октября захочется понять, почему ваша готовность поддержать близких давно воспринимается как обязанность.

Перемены могут начаться с простого решения: выделить себе место для работы, отказаться от неудобных визитов или вернуться к обсуждению переезда. Но семейный разговор лучше вести без зрителей и списка обвинений за последние десять лет. Сейчас у Львов есть шанс договориться о таком устройстве дома, в котором удобно жить и им самим.

Знак зодиака Водолей: работа напомнит о незавершённых амбициях

Водолеям предложат вернуться: что ретроградный Меркурий принесёт этому знаку зодиака в сфере работы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рождённые под знаком зодиака Водолей рискуют получить привет из профессионального прошлого. Объявится бывший руководитель, снова откроется вакансия, которую вы когда-то упустили, или заказчик предложит вернуться к отложенному проекту. Вместе с интересом появится и неудобный вопрос: почему вы вообще отказались от этой возможности?

На нынешней работе тоже назревает пересмотр условий. Обязанностей стало больше, обещанный разговор о повышении всё переносится, а ваша инициативность превратилась в удобный способ поручать вам чужие задачи. Конец октября поможет заметить, где вы согласились на меньшее и продолжили жить так по привычке.

Для представителей знака зодиака Водолей поворот начнётся с разговора о собственной роли. Подготовьте примеры сделанного, уточните условия предложения, достаньте старое портфолио. Вернувшийся проект стоит оценить заново: возможно, теперь у вас достаточно опыта, чтобы взяться за него на своих условиях.

Знак зодиака Близнецы: придётся пересобрать повседневную жизнь

Близнецам пора сбавить темп: что же нового принесёт ретроградный Меркурий в конце октября 2026 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Близнецы умеют удерживать в голове несколько планов, но к концу октября даже им надоест жить в режиме бесконечных уведомлений. Перенесённая встреча потянет за собой другие дела, забытая просьба всплывёт в самый неудобный момент, а привычка отвечать всем сразу окончательно съест свободный вечер.

Ретроградный управитель вашего знака зодиака подводит к пересмотру расписания, рабочих процессов и обещаний. Может вернуться старый заказ или занятие, которое вы бросили из-за нехватки времени. И тут придётся выбирать, что действительно заслуживает места в вашей жизни, а что держится в календаре исключительно из вежливости.

Главная перемена для представителей знака зодиака Близнецы будет вполне ощутимой. Вы перестанете брать задачи, на которые заведомо нет сил, пересмотрите доступность для коллег и освободите время для собственного дела. Поначалу окружающие удивятся, что вы отвечаете не мгновенно. Зато у вас наконец появится вечер, который не придётся проводить с ноутбуком.

В этом гороскопе перемены начинаются с незаконченных дел. Скорпионам предстоит пересмотреть собственные желания, Тельцам — договорённости в паре, Львам — семейные правила, Водолеям — рабочие условия, а Близнецам — ежедневную нагрузку. Возвращение к старому вопросу может раздражать, особенно если вы считали его закрытым. Но теперь у вас будет возможность ответить иначе. К тому же осень приготовила ещё один повод для сильных чувств. О том, что сезон Скорпиона принесёт всем 12 знакам зодиака, Life.ru уже рассказывал.