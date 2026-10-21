Сезон страстей и прочих бедствий: что Скорпион устроит всем знакам во второй половине октября

23 октября 2026 года Солнце переходит в знак зодиака Скорпион. Ближайший месяц в астрологическом календаре посвящён сильным чувствам, доверию и желаниям, в которых бывает неловко признаться даже себе. Life.ru рассказывает, кому захочется большей близости, у кого назреет важный разговор и почему некоторым знакам полезнее будет временно исчезнуть из всех чатов.

Когда начинается и заканчивается сезон Скорпиона в 2026 году?

Когда начинается и заканчивается сезон Скорпиона в 2026 году: почему важен период с 23 октября по 22 ноября? Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle

В 2026 году Солнце будет находиться в знаке зодиака Скорпион с 23 октября до 22 ноября. В астрологии этот водный знак связан с эмоциональной близостью, тайнами, ревностью и стремлением добраться до сути. Поэтому его сезон принято считать временем, когда дежурные ответы устраивают меньше обычного. Хочется понимать, что человек чувствует на самом деле, почему договорённости не выполняются и куда уходят общие деньги. С такой любознательностью легко провести полезный разговор. А можно устроить допрос человеку, который просто забыл зарядить телефон.

Почему сезон Скорпиона этой осенью будет особенным?

Почему сезон Скорпиона 2026 будет особенно горячим: что принесут ретроградные Венера и Меркурий? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Но одним переходом Солнца дело не ограничится. Как мы уже писали ранее, с 3 октября Венера движется ретроградно, а с 24 октября к ней присоединится Меркурий. Его обратное движение продлится до 13 ноября и пройдёт в знаке зодиака Скорпион. Венера же 25 октября перейдёт из Скорпиона в знак зодиака Весы.

В астрологической трактовке такое сочетание возвращает внимание к старым чувствам и незавершённым разговорам. Вспомнить могут и обещание, которое вы давно забыли, и обиду, которую другой человек якобы простил. Вместе с тем появится повод вернуться к заброшенной идее или заново обсудить условия, которые перестали устраивать.

А для пяти знаков зодиака возвращение к старым делам может обернуться деньгами, например оплатой прежнего заказа или предложением от знакомого клиента. Так что же ждёт каждого из 12 знаков зодиака? Ищите свой прогноз!

Знак зодиака Овен: что принесёт 23 октября 2026 года?

Прогноз для знака зодиака Овен с 23 октября по 22 ноября 2026 года: что принесёт сезон Скорпиона? Фото © «Шедеврум»

Представителям знака зодиака Овен в период с 23 октября по 22 ноября предстоит разобраться с общими деньгами, долгами и семейными расходами. Если вы давно платите больше, чем договаривались, молчать станет сложнее. В отношениях захочется большей близости, но добиваться её через ревность и проверки не стоит. Лучше прямо сказать, чего вам не хватает. А у свободных Овнов по гороскопу дружеское общение во второй половине октября может перерасти в роман!

Прогноз с 23 октября по 22 ноября для знака зодиака Телец

Тельцам по гороскопу в сезон Скорпиона надоест неопределённость в отношениях. Захочется понять, какие у партнёра планы и почему важные решения приходится принимать в одиночку. Свободных представителей знака может увлечь загадочный человек. Только не спешите придумывать ему достоинства, пока не узнаете поближе.

Как Солнце в Скорпионе повлияет на знак зодиака Близнецы?

Прогноз для знака зодиака Близнецы с 23 октября по 22 ноября 2026 года: что принесёт сезон Скорпиона? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В период с 23 октября по 22 ноября представители знака зодиака Близнецы обнаружат, сколько чужих задач незаметно стало их обязанностями. Коллеги просят помочь, домашние рассчитывают на вас, а собственные дела снова ждут вечера. Сезон подойдёт для пересмотра нагрузки. Начните отказывать там, где соглашаетесь по привычке, и попросите близких о конкретной помощи.

Прогноз для знака зодиака Рак с 23 октября по 22 ноября

Представителям знака зодиака Рак в период с 23 октября захочется романтики, флирта и внимания. Возможна новая симпатия, а в давних отношениях появится желание снова ходить на свидания. Только не принимайте сильное влечение за доказательство идеальной совместимости. Вдохновение пригодится и в творчестве, особенно если вы давно забросили любимое занятие.

Что Солнце в Скорпионе принесёт знаку зодиака Лев?

Прогноз для знака зодиака Лев с 23 октября по 22 ноября 2026 года: что принесёт сезон Скорпиона? Фото © «Шедеврум»

Львам по гороскопу предстоит заняться домом и семейными договорённостями. В период с 23 октября по 22 ноября может выясниться, что близкие привыкли распоряжаться вашим временем или перекладывать на вас бытовые заботы. Обсудите обязанности, пока раздражение не переросло в ссору. Период также подойдёт для решения вопросов с ремонтом, переездом и обустройством жилья.

Прогноз на сезон Скорпиона для знака зодиака Дева

Представителям знака зодиака Дева захочется получить прямые ответы на вопросы, которые раньше оставались без объяснений. В период с 23 октября по 22 ноября 2026 года внимательность поможет заметить путаницу в договорённостях и документах. Постарайтесь не превращать каждую беседу в расследование. Сезон также подойдёт для возвращения к учёбе, редактирования текстов и завершения затянувшихся переписок.

Прогноз для знака зодиака Весы с 23 октября по 22 ноября

Прогноз для знака зодиака Весы с 23 октября по 22 ноября 2026 года: что принесёт сезон Скорпиона? Фото © «Шедеврум»

Весам по гороскопу в сезон Скорпиона может надоесть работать за благодарность и уступать за собственный счёт. Появится повод обсудить оплату труда, пересмотреть расходы и отказаться от неудобных условий. Покупки для поднятия настроения лучше обдумывать заранее. В отношениях тоже захочется взаимности, особенно если уступаете обычно только вы.

Прогноз для зодиака Скорпион с 23 октября по 22 ноября

Представителям знака зодиака Скорпион захочется больше времени на себя и собственные планы. Привычка подстраиваться под окружающих начнёт раздражать, поэтому отказов может стать больше. А если перемены захочется начать с причёски, выберите подходящую дату для стрижки или окрашивания в октябре. Близким же объясните свои желания прямо, чтобы им не пришлось угадывать причины вашего недовольства.

Чего ожидать знаку зодиака Стрелец в период с 23 октября по 22 ноября?

Прогноз для знака зодиака Стрелец с 23 октября по 22 ноября 2026 года: что принесёт сезон Скорпиона? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стрельцов по гороскопу в период с 23 октября по 22 ноября 2026 года потянет к тишине и уединению. От встреч, которые раньше радовали, захочется отказаться ради спокойного вечера. Используйте паузу, чтобы закончить старые дела и разобраться с накопившимися переживаниями. Воспоминания о бывших тоже возможны, но немедленно возобновлять общение необязательно.

Прогноз для зодиака Козерог с 23 октября по 22 ноября

Козероги по гороскопу внимательнее присмотрятся к друзьям и коллегам. В сезон Скорпиона с 23 октября станет заметнее, кто поддерживает вас, а кто появляется исключительно с просьбами. Возможно возобновление полезного знакомства или возвращение к старому совместному проекту. Только заранее распределите обязанности, чтобы снова не выполнять всю работу за остальных.

Чего ожидать знаку зодиака Водолей в период с 23 октября по 22 ноября?

Прогноз для знака зодиака Водолей с 23 октября по 22 ноября 2026 года: что принесёт сезон Скорпиона? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представители знака зодиака Водолей захотят признания своих профессиональных заслуг. Если обязанностей становится больше, а условия остаются прежними, назреет разговор с руководством. Подготовьте конкретные результаты и предложения. При этом постарайтесь оставить время для близких, чтобы карьерные амбиции не стали причиной постоянных ссор дома.

Прогноз на сезон Скорпиона для знака зодиака Рыбы

Рыбам по гороскопу в период с 23 октября по 22 ноября захочется новых впечатлений, поездок и интересной учёбы. Может снова увлечь занятие, на которое раньше не хватало времени. Появится желание пересмотреть привычные взгляды и самостоятельно выбрать дальнейший путь. В отношениях важнее станут общие интересы и представления о будущем.

А если на фоне всех этих переживаний снова напомнил о себе человек из прошлого, вспомните о Венере. О том, как пережить ретроградную Венеру 2026 и кому из знаков зодиака она добавит хлопот, Life.ru уже рассказывал.