Венера в ретрограде, а вы в шоколаде: каким 5 знакам зодиака подкинут баблишка в конце октября

Сначала ретроградная Венера, теперь ещё и Меркурий собирается идти задом наперёд. Судя по астрологической повестке, во второй половине октября остаётся только спрятать банковскую карту и отменить все желания. Но у небесной бухгалтерии есть и хорошие новости. В нашем гороскопе на 16–31 октября 2026 года у пяти знаков зодиака появляются шансы поправить финансовые дела. Life.ru рассказывает, кому могут вернуть забытый долг, предложить выгодную подработку или наконец заплатить за то, что раньше принимали как должное.

Ретроградная Венера опять за своё. А деньги здесь при чём?

Кому повезёт с деньгами в октябре 2026 года: пять знаков зодиака с шансами на прибавку к доходам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Венера, которую в астрологии связывают с деньгами и ценностями, остаётся ретроградной и 25 октября возвращается из Скорпиона в Весы. За день до этого, 24 октября, к обратному движению приступает Меркурий. В общем, компания собирается своеобразная. Но в астрологической трактовке возвращение к прошлому касается не только отношений. Может напомнить о себе заказчик, который когда-то исчез. Или сдвинется вопрос с выплатой, о которой вы уже устали спрашивать. В этом прогнозе по солнечным знакам денежная удача связана прежде всего с прежней работой, полезными знакомствами и пересмотром собственной цены. Кому стоит внимательнее смотреть на входящие?

Знак зодиака Рак: можно уже получать деньги, а не только благодарности?

Денежный гороскоп для знака зодиака Рак на октябрь 2026: когда привычная помощь может стать источником дохода? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представители знака зодиака Рак во второй половине октября могут обнаружить, что их умение всех выручать вообще-то имеет рыночную стоимость. То, что вы делаете между делом, для кого-то окажется нужной услугой. Помощь с организацией, текстами, обучением или домашними делами способна обернуться предложением подработки. Особенно если о ваших способностях вспомнит человек, которому вы уже однажды помогли.

Возможен и разговор о прибавке за обязанности, которые давно стали вашими. Сначала попросили подменить коллегу, потом подключиться к проекту, а теперь без вас почему-то ничего не работает. По гороскопу у Раков появляется шанс получить за эту незаменимость вполне материальное признание.

Знак зодиака Дева: кто тут говорил, что старые дела денег не приносят?

Финансовый гороскоп для знака зодиака Дева на октябрь 2026: какие незавершённые дела способны принести деньги? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для представителей знака зодиака Дева деньги могут прийти из незакрытых заказов, старых договорённостей и прежней работы. Вполне возможно, что прошлое напомнит о себе уведомлением о переводе. Перспективной в этом прогнозе выглядит возможность вернуться к знакомой задаче на более выгодных условиях. Старый клиент уже знает, что вы умеете, а вам не нужно тратить неделю на объяснение очевидного.

Знак зодиака Весы: ваша работа подорожала. Вы-то об этом знаете?

Денежный гороскоп для знака зодиака Весы на октябрь 2026: почему пора пересмотреть стоимость собственной работы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У представителей знака зодиака Весы финансовая тема во второй половине октября тесно переплетается с самооценкой. Вы наконец-то заметите, сколько сил уходит на чужие просьбы и насколько скромно всё это оплачивается. Как у других счастливчиков из этого гороскопа, для Весов денежные перспективы скрываются в давно завершённых проектах. После возвращения Венеры в ваш знак 25 октября в астрологическом прогнозе усиливается тема личной ценности.

Знак зодиака Козерог: а вот и люди, которым вы зачем-то давали свой номер

Финансовый гороскоп для знака зодиака Козерог на октябрь 2026: как давние знакомства могут помочь с заработком? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Козероги, во второй половине октября вам могут пригодиться знакомства, от которых вы ничего не ждали. Бывший коллега посоветует вас заказчику, давний партнёр вспомнит о совместной идее, а человек из профессионального чата внезапно предложит конкретную работу. Во второй половине октября финансовая удача зодиакальных Козерогов связана с репутацией.

Знак зодиака Водолей: хорошая идея наконец-то встретит человека с бюджетом

Денежный гороскоп для знака зодиака Водолей на октябрь 2026: какая забытая идея может получить финансирование? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У представителей знака зодиака Водолей денежные возможности во второй половине октября могут появиться через сотрудничество. Вы давно знаете, что умеете придумать необычный формат, разобраться со сложной задачей или найти решение, до которого остальные ещё не дошли. Теперь есть шанс встретить человека, которому нужен именно этот навык и который готов за него заплатить.

Возможен возврат к проекту, который раньше отложили из-за отсутствия ресурсов. Или прежний заказчик предложит продолжение работы, потому что наконец согласован бюджет. Самым приятным сценарием станет переход от бесконечного обсуждения перспектив к конкретной оплачиваемой задаче. Водолеям по гороскопу стоит внимательнее отнестись к таким предложениям.

Нашли свой знак зодиака среди денежных везунчиков? А пока ждёте хороших новостей от банковского приложения, почитайте, сколько ещё продлится ретроградная Венера и какие сферы жизни она заставляет пересматривать. У неё этой осенью, кажется, планы не только на наш кошелёк. Ну а тем, кто не попал в наш список счастливчиков, рекомендуем узнать, что в их натальной карте отвечает за кэш.