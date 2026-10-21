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Регион
Опубликовано 21 октября, 17:58

Скорпион обличает ложь: Чего ждать от переговоров РФ, США и Украины в ноябре в ретроградный Меркурий

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

На переговорах России, США и Украины, которые планируются на десятые числа ноября, будет легко распознать обман, однако достигнутые договорённости могут оказаться непрочными. Такой астрологический прогноз в беседе с Life.ru дал астролог и таролог Борис Зак.

По его трактовке, предполагаемый период переговоров совпадает с ретроградным Меркурием в Скорпионе. Собеседник считает, что влияние этого периода сохранится и после смены движения планеты.

«Особенность ретроградного Меркурия заключается в том, что любые договорённости, достигнутые в этот период, вскоре нарушаются», — заявил Зак.

Впрочем, астролог видит в выбранном времени и преимущества. Он связывает их со знаком Скорпиона, которому приписывает способность усиливать интуицию и помогать замечать неискренность собеседника.

«Несмотря на то, что в ретроградный Меркурий нам становится сложнее мыслить критически, Скорпион, в знаке которого пятится планета, обостряет интуицию и легко обличает ложь», — считает таролог.

По мнению Зака, это может помочь участникам встречи разобраться в намерениях друг друга.

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«Если переговоры будут назначены на десятые числа ноября, будет проще распознать, где речь идёт действительно о конструктивном диалоге, а где опять пытаются обмануть», — заключил он.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин согласился возобновить переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Не исключено, что новый раунд трёхсторонних переговоров может состояться в Абу-Даби.

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Александра Вишнякова
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