Скорпион обличает ложь: Чего ждать от переговоров РФ, США и Украины в ноябре в ретроградный Меркурий
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
На переговорах России, США и Украины, которые планируются на десятые числа ноября, будет легко распознать обман, однако достигнутые договорённости могут оказаться непрочными. Такой астрологический прогноз в беседе с Life.ru дал астролог и таролог Борис Зак.
По его трактовке, предполагаемый период переговоров совпадает с ретроградным Меркурием в Скорпионе. Собеседник считает, что влияние этого периода сохранится и после смены движения планеты.
«Особенность ретроградного Меркурия заключается в том, что любые договорённости, достигнутые в этот период, вскоре нарушаются», — заявил Зак.
Впрочем, астролог видит в выбранном времени и преимущества. Он связывает их со знаком Скорпиона, которому приписывает способность усиливать интуицию и помогать замечать неискренность собеседника.
«Несмотря на то, что в ретроградный Меркурий нам становится сложнее мыслить критически, Скорпион, в знаке которого пятится планета, обостряет интуицию и легко обличает ложь», — считает таролог.
По мнению Зака, это может помочь участникам встречи разобраться в намерениях друг друга.
«Если переговоры будут назначены на десятые числа ноября, будет проще распознать, где речь идёт действительно о конструктивном диалоге, а где опять пытаются обмануть», — заключил он.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин согласился возобновить переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Не исключено, что новый раунд трёхсторонних переговоров может состояться в Абу-Даби.
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