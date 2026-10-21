Путин согласился возобновить переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября

Президент России Владимир Путин выразил готовность возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Об этом российский лидер сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время встречи в Санкт-Петербурге, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Наш президент информировал Уиткоффа, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», — заявил Ушаков.

По его словам, вопрос возможного возобновления переговоров представителей России, США и Украины подробно обсуждался на встрече. Стороны проанализировали ситуацию, в том числе с учётом сигналов, поступивших от Вашингтона.

Ушаков напомнил, что первоначально переговоры планировали возобновить сразу после выборов в Государственную думу. Однако, по его утверждению, процесс был сорван украинской стороной после массированных ударов по Москве, другим российским городам, избирательным участкам и сотрудникам избиркомов в основной день голосования. В результате атак, как заявил помощник президента, были погибшие.

При этом окончательная дата возобновления трёхсторонних переговоров пока не согласована.