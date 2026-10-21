Путин согласился возобновить переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября
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Президент России Владимир Путин выразил готовность возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Об этом российский лидер сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время встречи в Санкт-Петербурге, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Наш президент информировал Уиткоффа, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», — заявил Ушаков.
По его словам, вопрос возможного возобновления переговоров представителей России, США и Украины подробно обсуждался на встрече. Стороны проанализировали ситуацию, в том числе с учётом сигналов, поступивших от Вашингтона.
Ушаков напомнил, что первоначально переговоры планировали возобновить сразу после выборов в Государственную думу. Однако, по его утверждению, процесс был сорван украинской стороной после массированных ударов по Москве, другим российским городам, избирательным участкам и сотрудникам избиркомов в основной день голосования. В результате атак, как заявил помощник президента, были погибшие.
При этом окончательная дата возобновления трёхсторонних переговоров пока не согласована.
Напомним, что 21 октября Владимир Путин провёл в Константиновском дворце Санкт-Петербурга встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры продолжались более трёх часов, одной из ключевых тем стало урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, это был уже девятый контакт Путина с американскими представителями, дополняющий регулярные телефонные разговоры президентов России и США.