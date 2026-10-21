Уже девятая встреча: Ушаков рассказал, как Путин поддерживает диалог с США

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом стала уже девятым контактом главы государства с представителями США. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Это уже девятый контакт нашего президента с американскими представителями, что служит полезным дополнением к регулярно проводящимся телефонным разговорам президентов РФ и США», — подчеркнул Ушаков.

Таким образом, Москва и Вашингтон продолжают поддерживать диалог как на уровне личных встреч, так и посредством телефонных переговоров лидеров двух стран.

Очередная встреча Путина и Уиткоффа состоялась 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, стороны затронули перспективы восстановления российско-американского экономического сотрудничества.