Уже девятая встреча: Ушаков рассказал, как Путин поддерживает диалог с США
Ушаков рассказал о девятой встрече Путина с представителями США
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом стала уже девятым контактом главы государства с представителями США. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Это уже девятый контакт нашего президента с американскими представителями, что служит полезным дополнением к регулярно проводящимся телефонным разговорам президентов РФ и США», — подчеркнул Ушаков.
Таким образом, Москва и Вашингтон продолжают поддерживать диалог как на уровне личных встреч, так и посредством телефонных переговоров лидеров двух стран.
Очередная встреча Путина и Уиткоффа состоялась 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, стороны затронули перспективы восстановления российско-американского экономического сотрудничества.
Ранее Life.ru сообщал, что переговоры Путина и Уиткоффа в Константиновском дворце продолжались более трёх часов. До этого российский лидер принимал американского спецпосланника и Джареда Кушнера в Кремле 5 сентября. Кроме того, 9 октября Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Как рассказывал Life.ru, он стал шестым с начала 2026 года и 16-м после возвращения Трампа в Белый дом.