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Опубликовано 21 октября, 13:28

О чём говорили Путин и Уиткофф в Константиновском дворце: Life.ru публикует полное видео встречи

Life.ru публикует полное видео встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин провёл встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры состоялись в Константиновском дворце. Life.ru публикует полное видео встречи.

Life.ru публикует полное видео встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге

В ходе беседы стороны затронули вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы восстановления российско-американских отношений, включая экономическое сотрудничество.

В частности, Путин заявил о заинтересованности в развитии двусторонних контактов с США. Уиткофф, в свою очередь, отметил наличие предпосылок для прекращения огня на Украине и перспективы расширения экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона после завершения конфликта

Уиткофф привёз в Петербург документы с предложениями по Украине
Уиткофф привёз в Петербург документы с предложениями по Украине

Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за освобождение американца Стивена Хаббарда, отбывавшего наказание в России. Путин сообщил, что тот уже находится в аэропорту Пулково.

Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и урегулировании конфликтов — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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