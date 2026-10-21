О чём говорили Путин и Уиткофф в Константиновском дворце: Life.ru публикует полное видео встречи

Президент России Владимир Путин провёл встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры состоялись в Константиновском дворце. Life.ru публикует полное видео встречи.

Life.ru публикует полное видео встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге

В ходе беседы стороны затронули вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы восстановления российско-американских отношений, включая экономическое сотрудничество.

В частности, Путин заявил о заинтересованности в развитии двусторонних контактов с США. Уиткофф, в свою очередь, отметил наличие предпосылок для прекращения огня на Украине и перспективы расширения экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона после завершения конфликта

Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за освобождение американца Стивена Хаббарда, отбывавшего наказание в России. Путин сообщил, что тот уже находится в аэропорту Пулково.