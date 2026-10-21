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Опубликовано 21 октября, 12:12

Россия освободила осуждённого американца Хаббарда: Уиткофф поблагодарил Путина

Уиткофф выразил Путину благодарность за освобождение Хаббарда

Обложка © Телеграм / Colonelcassad

Обложка © Телеграм / Colonelcassad

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение американца Стивена Хаббарда, осуждённого в России за наёмничество.

Хаббард — бывший преподаватель английского языка, который с 2014 года проживал в украинском Изюме. По данным следствия, в феврале 2022 года он вступил в местное подразделение территориальной обороны и участвовал в боевых действиях за денежное вознаграждение. В апреле того же года мужчину задержали, а в октябре 2024-го Московский городской суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что лично просил Путина освободить Хаббарда.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия и США приблизились к соглашению об освобождении нескольких американских заключённых. По данным ABC News, переговоры вышли на заключительный этап. Ключевой фигурой возможной сделки стал Стивен Хаббард. Обсуждением его возвращения занимались спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Вашингтон также рассчитывал добиться освобождения других своих граждан, однако их имена и возможные условия договорённости не раскрывались.

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Юлия Сафиулина
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