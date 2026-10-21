Россия освободила осуждённого американца Хаббарда: Уиткофф поблагодарил Путина

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение американца Стивена Хаббарда, осуждённого в России за наёмничество.

Хаббард — бывший преподаватель английского языка, который с 2014 года проживал в украинском Изюме. По данным следствия, в феврале 2022 года он вступил в местное подразделение территориальной обороны и участвовал в боевых действиях за денежное вознаграждение. В апреле того же года мужчину задержали, а в октябре 2024-го Московский городской суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что лично просил Путина освободить Хаббарда.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и США приблизились к соглашению об освобождении нескольких американских заключённых. По данным ABC News, переговоры вышли на заключительный этап. Ключевой фигурой возможной сделки стал Стивен Хаббард. Обсуждением его возвращения занимались спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Вашингтон также рассчитывал добиться освобождения других своих граждан, однако их имена и возможные условия договорённости не раскрывались.