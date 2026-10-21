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Регион
Опубликовано 21 октября, 12:16

Уиткофф привёз в Петербург документы с предложениями по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что привёз в Россию документы, в которых изложены подходы к урегулированию украинского конфликта. Американский представитель прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Содержание документов пока подробно не раскрывается. Визиту Уиткоффа предшествовали консультации с украинской и европейской сторонами, посвящённые поиску возможных условий завершения конфликта.

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Как ранее сообщалось, Владимир Путин начал встречу с Уиткоффом с обсуждения переговоров по Украине, прошедших накануне в Норвегии. Российский лидер поинтересовался результатами консультаций Вашингтона с Киевом и европейскими представителями. Путин также поблагодарил Дональда Трампа за внимание к украинскому урегулированию. По словам российского президента, во время их последнего разговора глава Белого дома делал акцент на необходимости завершить конфликт.

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Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за освобождение американца Стивена Хаббарда, отбывавшего наказание в России. Путин сообщил, что тот уже находится в аэропорту Пулково.

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Наталья Демьянова
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