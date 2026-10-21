Уиткофф заявил о перспективах экономического сотрудничества России и США

Россия и США имеют перспективы развития экономических отношений после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Представитель Вашингтона подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта может открыть новые возможности для двустороннего экономического взаимодействия. Таким образом, американская сторона рассматривает не только перспективы прекращения боевых действий, но и дальнейшее развитие отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Life.ru сообщал, что главной темой встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге станет украинское урегулирование. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что предыдущие переговоры сторон затрагивали не только пути завершения конфликта, но и перспективы российско-американского экономического сотрудничества. Кроме того, по данным Life.ru, перед поездкой в Россию Уиткофф провёл консультации с представителями Украины и европейских стран в Осло, где обсуждались предложения по мирному урегулированию.