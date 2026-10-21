«Есть задел для прекращения огня»: Уиткофф сделал заявление на встрече с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что существует задел для прекращения огня в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По словам американского представителя, уже имеются предпосылки для продвижения к прекращению боевых действий. При этом конкретные сроки возможного перемирия и условия его достижения в приведённом заявлении не уточняются.

Заявление Уиткоффа прозвучало на фоне дипломатических усилий по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Одним из ключевых вопросов остаётся согласование условий прекращения огня и механизмов соблюдения возможных договорённостей.

Накануне Уиткофф провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. Как сообщал Axios, по итогам консультаций американская сторона подготовила новые предложения по урегулированию конфликта, которые спецпосланник должен представить российскому руководству. Ранее Politico сообщало, что Уиткофф намерен предложить Путину провести прямые переговоры с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского для согласования прекращения огня.