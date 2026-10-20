Владимир Зеленский прибыл на территорию Норвегии, где запланирована серия важных внешнеполитических консультаций. Главным пунктом рабочей программы в Осло станет прямой диалог со Стивеном Уиткоффом — специальным посланником избранного президента США Дональда Трампа.

Зеленский прибыл в Норвегию для встречи со спецпосланником Трампа. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Мы не прекращаем ни одного контакта, который может помочь достижению мира. Будем говорить и об укреплении нашей системы ПВО, а также о совместных производствах. Благодарен всем, кто поддерживает Украину и достойный путь к миру», — написал Зеленский.