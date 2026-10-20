Зеленский прибыл в Норвегию для встречи со спецпосланником Трампа
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Владимир Зеленский прибыл на территорию Норвегии, где запланирована серия важных внешнеполитических консультаций. Главным пунктом рабочей программы в Осло станет прямой диалог со Стивеном Уиткоффом — специальным посланником избранного президента США Дональда Трампа.
Зеленский прибыл в Норвегию для встречи со спецпосланником Трампа. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
«Мы не прекращаем ни одного контакта, который может помочь достижению мира. Будем говорить и об укреплении нашей системы ПВО, а также о совместных производствах. Благодарен всем, кто поддерживает Украину и достойный путь к миру», — написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Осло. По информации Reuters, американский спецпосланник намерен обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта. Ещё одной темой может стать освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, который находится в российском заключении. К консультациям в Норвегии также планировал присоединиться зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, однако из-за болезни он может участвовать дистанционно.