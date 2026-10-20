Уиткофф готовит поездку в Москву для встречи с Путиным после переговоров в Осло

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует приехать в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Перед этим американский представитель намерен провести переговоры по урегулированию украинского конфликта в Норвегии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой поездки.

По информации агентства, Уиткофф рассчитывает обсудить с российским президентом вопросы, связанные с Украиной. Ещё одной темой переговоров может стать освобождение американца Стивена Хаббарда, который находится в заключении в России.

До поездки в Москву спецпосланник Трампа должен посетить Осло, где запланирован очередной раунд консультаций по украинскому урегулированию. В переговорах ожидается участие главаря киевского руководства Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и представителей НАТО, Евросоюза, Великобритании, Франции, Германии и Польши.

К обсуждениям также намерен присоединиться зять американского президента Джаред Кушнер. Однако, по сведениям Reuters, из-за болезни он планирует участвовать во встрече дистанционно.

Источники агентства подчеркнули, что график поездок пока носит предварительный характер и может измениться. Белый дом на момент публикации не предоставил комментариев относительно предстоящих консультаций.

Ранее Зеленский провёл переговоры с Уиткоффом и Кушнером о дальнейших дипломатических шагах по урегулированию конфликта. В ходе разговора стороны рассмотрели итоги недавних консультаций украинской и американской делегаций во Флориде. Экс-комик подтвердил готовность Киева продолжать взаимодействие с Вашингтоном, однако о конкретных новых договорённостях не сообщил. Он также рассказал представителям президента США о последствиях российских ударов и потребностях украинской противовоздушной обороны.