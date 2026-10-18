Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером дальнейшие шаги к миру

Владимир Зеленский сообщил об обсуждении дальнейших дипломатических шагов с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, разговор касался усилий по мирному урегулированию.

Стороны рассмотрели результаты недавней встречи украинской и американской команд во Флориде. Конкретных договорённостей по итогам нового контакта Зеленский не назвал.

«Мир приходит только благодаря силе и сотрудничеству, построенному на доверии», — заявил он, выразив готовность Киева продолжать конструктивную работу.

Зеленский также сообщил, что украинская сторона постоянно информирует Вашингтон о российских ударах и потребностях своей противовоздушной обороны. «Именно от позиции Америки здесь многое зависит», — сказал он.

Ранее Life.ru рассказывал о досрочном завершении октябрьских консультаций в Майами. По данным Financial Times, украинская делегация отказалась от второго дня встреч после объявления американским лидером Дональдом Трампом о договорённостях с Россией по дизельному топливу.