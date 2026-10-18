Зеленский: Если США встанут на сторону России, Украина не выстоит

Украина не сможет выстоять, если США официально поддержат Россию, заявил Владимир Зеленский. По его мнению, такой шаг Вашингтона станет «огромной трагедией» и «исторической ошибкой».

«Если США официально встанут на сторону России, мы не сможем победить, мы не сможем выстоять. Мы надеемся, что Трамп будет на нашей стороне или по крайней мере займёт нейтральную позицию», — сказал украинский политик в традиционном обращении.