Зеленский: Если США встанут на сторону России, Украина не выстоит
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Украина не сможет выстоять, если США официально поддержат Россию, заявил Владимир Зеленский. По его мнению, такой шаг Вашингтона станет «огромной трагедией» и «исторической ошибкой».
«Если США официально встанут на сторону России, мы не сможем победить, мы не сможем выстоять. Мы надеемся, что Трамп будет на нашей стороне или по крайней мере займёт нейтральную позицию», — сказал украинский политик в традиционном обращении.
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал решение Дональда Трампа приостановить применение нового санкционного закона против России. Он обвинил советников хозяина Белого дома в ошибках после дизельной сделки. Тем временем Трамп допустил возможность урегулировать украинский конфликт без Зеленского. Американский лидер уверен, что политик не хочет заключать мирное соглашение. Сам Зеленский лишь усмехнулся на вопрос о том, что он стал «козлом отпущения» для Трампа.