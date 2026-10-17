Володин: Зеленский стал «козлом отпущения» Трампа недавно, а козлом — давно
Обложка © Flickr / The White House / Juliana Luz
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что Владимир Зеленский сейчас стал «козлом отпущения» для американского лидера Дональда Трампа, но «козлом» является уже давно, когда предал деда-фронтовика. По мнению российского политика, положение украинского политика будет только ухудшаться.
«Козлом он стал давно. Когда отрёкся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому он сегодня живёт. Дед Зеленского — Семён Иванович — всю Великую Отечественную войну боролся с фашизмом… Прадед Зеленского и три брата его деда — жертвы Холокоста. А спустя несколько десятков лет их внук создал на Украине неонацистский режим... Козлом он стал давно, а козлом отпущения — недавно», — написал председатель Госдумы.
По словам Володина, Зеленскому не удастся избежать ответственности за совершённые преступления.
Ранее Life.ru писал, что Трамп заявил о возможности урегулировать украинский конфликт без Зеленского. Американский лидер утверждал, что украинский политик не хочет заключать соглашение. Сам Зеленский лишь усмехнулся на вопрос о том, что он стал «козлом отпущения» для Трампа.