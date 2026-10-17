Председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что Владимир Зеленский сейчас стал «козлом отпущения» для американского лидера Дональда Трампа, но «козлом» является уже давно, когда предал деда-фронтовика. По мнению российского политика, положение украинского политика будет только ухудшаться.

«Козлом он стал давно. Когда отрёкся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому он сегодня живёт. Дед Зеленского — Семён Иванович — всю Великую Отечественную войну боролся с фашизмом… Прадед Зеленского и три брата его деда — жертвы Холокоста. А спустя несколько десятков лет их внук создал на Украине неонацистский режим... Козлом он стал давно, а козлом отпущения — недавно», — написал председатель Госдумы.