«Козёл отпущения»: Политолог раскрыл, чем закончится противостояние Кличко и Зеленского

Неформального влияния у Виталия Кличко больше, чем у Владимира Зеленского, несмотря на разницу в статусе. Так считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его мнению, мэр Киева не распрощался с президентскими амбициями.

Ярошенко напомнил, что Кличко давно в украинской политике — ещё со времён государственного переворота. Это дало ему серьёзный непубличный вес. И теперь он ждёт подходящего повода, чтобы сместить конкурента.

«Все тяжеловесы украинской политики обязательно сделают Зеленского козлом отпущения...», — приводит NEWS.ru слова политолога.

Срок Зеленского у власти, по оценке эксперта, неуклонно приближается к концу. Ярошенко предположил, что Кличко одолеет бывшего комика, как только появится такая возможность.

Если это произойдёт, могут вновь заявить о себе и другие политические «мастодонты». Те, кто участвовал в перевороте на Украине и сейчас скрывается на Западе.

А ранее Кличко обвинил центральную власть в попытке добиться его отставки под предлогом проблем с подготовкой Киева к зиме. По мнению градоначальника, претензии к работе коммунальных служб используются для давления на городское руководство.