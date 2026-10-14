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Регион
Опубликовано 14 октября, 18:05

«Козёл отпущения»: Политолог раскрыл, чем закончится противостояние Кличко и Зеленского

Политолог Ярошенко допустил, что Кличко попытается сместить Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar, UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar, UkrPictures

Неформального влияния у Виталия Кличко больше, чем у Владимира Зеленского, несмотря на разницу в статусе. Так считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его мнению, мэр Киева не распрощался с президентскими амбициями.

Ярошенко напомнил, что Кличко давно в украинской политике — ещё со времён государственного переворота. Это дало ему серьёзный непубличный вес. И теперь он ждёт подходящего повода, чтобы сместить конкурента.

«Все тяжеловесы украинской политики обязательно сделают Зеленского козлом отпущения...», — приводит NEWS.ru слова политолога.

Срок Зеленского у власти, по оценке эксперта, неуклонно приближается к концу. Ярошенко предположил, что Кличко одолеет бывшего комика, как только появится такая возможность.

Если это произойдёт, могут вновь заявить о себе и другие политические «мастодонты». Те, кто участвовал в перевороте на Украине и сейчас скрывается на Западе.

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А ранее Кличко обвинил центральную власть в попытке добиться его отставки под предлогом проблем с подготовкой Киева к зиме. По мнению градоначальника, претензии к работе коммунальных служб используются для давления на городское руководство.

Больше новостей о политических событиях на Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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