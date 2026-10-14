Кличко отключили микрофон в Раде во время критики украинских властей

Выступление мэра Киева Виталия Кличко в Верховной раде неожиданно прервалось во время его критики украинских властей. Судя по трансляции парламентского телеканала, у градоначальника отключился микрофон в тот момент, когда он говорил о давлении на местное самоуправление.

Кличко выступал перед депутатами 14 октября. Он утверждал, что центральная власть пытается ослабить органы местного самоуправления, отстраняя руководителей территориальных общин и угрожая им уголовным преследованием.

«Местное самоуправление на Украине пытаются уничтожить не только в Киеве, отстраняя глав общин по надуманным причинам, выдвигая абсурдные обвинения, запугивая глав небольших общин уголовными делами», — заявил мэр украинской столицы.

Именно во время этой эмоциональной речи звук внезапно пропал. Кличко замолчал и удивлённо обернулся, после чего в зале раздались аплодисменты. Было ли отключение намеренным или связано с техническими обстоятельствами, неизвестно.

Мэра вызвали в парламент накануне по инициативе депутата Марьяны Безуглой. Предложение поддержал 151 парламентарий. Поводом для выступления стала подготовка Киева к зиме и ситуация с коммунальной инфраструктурой.

На заседании Кличко также защищал работу городских служб и отвергал обвинения в недостаточной готовности столицы к отопительному сезону. Он утверждал, что реализацию энергетических проектов затрудняет, в частности, блокировка финансирования.

Ранее Life.ru сообщал, что Кличко обвинил центральную власть в попытке добиться его отставки под предлогом проблем с подготовкой Киева к зиме. По мнению градоначальника, претензии к работе коммунальных служб используются для давления на городское руководство.