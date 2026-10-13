Кличко заявил, что его обвиняют в провале подготовки к зиме, чтобы снять с поста

Мэр Киева Виталий Кличко отверг обвинения в провале подготовки украинской столицы к отопительному сезону. По его мнению, претензии распространяют информационные ресурсы, связанные с центральной властью, а сама кампания направлена на ослабление местного самоуправления.

Поводом для нового витка конфликта стала критика Владимира Зеленского. Ранее он заявил, что руководство Киева практически не выполнило необходимые мероприятия по защите энергетических объектов. На фоне перебоев с электричеством вопрос готовности города к зиме вызвал публичные разногласия между президентом и мэром.

Кличко считает подобные обвинения необоснованными. Он напомнил, что отопительный сезон ещё не начался, а городские службы продолжают устанавливать резервные системы теплоснабжения и создавать запасы топлива, продовольствия и питьевой воды.

При этом градоначальник признал, что предстоящая зима может оказаться тяжёлой. По его словам, у Киева не хватает времени, работников и финансирования, а даже завершение подготовительных работ не гарантирует отсутствия перебоев при новых повреждениях инфраструктуры.

«Поиск козлов отпущения не согреет людей», — заявил Кличко, комментируя претензии украинского руководства. Он также предупредил, что проблемы с водоснабжением способны привести к серьёзному кризису в столице.

Противостояние Зеленского и Кличко из-за подготовки Киева к зиме началось задолго до нынешних заявлений. Как сообщал Life.ru 31 августа, украинский президент своим указом возложил на столичного мэра персональную ответственность за подготовку и прохождение отопительного сезона 2026–2027 годов.