Где ПВО и миллиарды? Кличко перевёл стрелки на Зеленского после обвинений в провале подготовки к зиме

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал объяснить, где находится противовоздушная оборона столицы и выделяемые миллиарды на защиту энергообъектов. С этими вопросами он заочно обратился к Владимиру Зеленскому во время выступления в Верховной раде.

Градоначальника вызвали в парламент из-за обвинений в недостаточной подготовке Киева к отопительному сезону. Однако Кличко отказался брать на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию.

«Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов «Укрэнерго»? Где выделяемые на это миллиарды?» — спросил он.

Мэр также назвал разбирательство вокруг подготовки к зиме политическим «шоу». Он признал, что выполнить все запланированные программы действительно не удалось. При этом причиной срыва части работ Кличко назвал действия правительства, которое, по его словам, заблокировало необходимое финансирование.