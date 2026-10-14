Где ПВО и миллиарды? Кличко перевёл стрелки на Зеленского после обвинений в провале подготовки к зиме
Кличко призвал Зеленского объяснить, куда делись миллиарды на защиту Киева
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Мэр Киева Виталий Кличко потребовал объяснить, где находится противовоздушная оборона столицы и выделяемые миллиарды на защиту энергообъектов. С этими вопросами он заочно обратился к Владимиру Зеленскому во время выступления в Верховной раде.
Градоначальника вызвали в парламент из-за обвинений в недостаточной подготовке Киева к отопительному сезону. Однако Кличко отказался брать на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию.
«Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов «Укрэнерго»? Где выделяемые на это миллиарды?» — спросил он.
Мэр также назвал разбирательство вокруг подготовки к зиме политическим «шоу». Он признал, что выполнить все запланированные программы действительно не удалось. При этом причиной срыва части работ Кличко назвал действия правительства, которое, по его словам, заблокировало необходимое финансирование.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский возложил на Кличко персональную ответственность за подготовку Киева к отопительному сезону 2026–2027 годов. Соответствующее требование содержалось в опубликованном в конце августа указе. Уже 9 октября украинский политик вновь обвинил городское руководство в невыполнении мер по защите инфраструктуры. Поводом для критики стали масштабные перебои с электричеством.
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