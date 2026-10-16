Зеленский усмехнулся на вопрос о том, что он стал «козлом отпущения» для Трампа

Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он себя «козлом отпущения» для президента США Дональда Трампа. На пресс-конференции в Брюсселе он лишь улыбнулся и заявил, что это и есть его ответ.

Журналист Sky News спросил Зеленского, не пытается ли американский лидер переложить на него ответственность за собственные политические трудности в преддверии промежуточных выборов в США. В ответ тот выдержал паузу, усмехнулся и произнёс: «Это и есть мой ответ».

Эпизод произошёл на фоне нового обострения отношений Киева и Вашингтона. Накануне Трамп заявил, что ему сложнее иметь дело с Зеленским, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Сам Зеленский на том же брифинге ответил, что ему, напротив, проще взаимодействовать с Трампом. По его словам, несмотря на разногласия, стороны во время встреч находят темы для обсуждения и принятия решений.

Трамп также обвинил Зеленского в нежелании идти на урегулирование и допустил, что договорённости по Украине в итоге могут быть достигнуты без его участия.

Ранее Life.ru писал, что Трамп заявил о возможности урегулировать украинский конфликт без Зеленского. Американский лидер утверждал, что Зеленский не хочет заключать соглашение.