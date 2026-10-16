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Опубликовано 16 октября, 17:24

«Хочет войны»: В Совфеде разоблачили коварный план Зеленского по НПЗ

Сенатор Джабаров не верит, что Зеленский остановит удары по НПЗ на 100 дней

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский нарушит договорённость о прекращении ударов по российским НПЗ на 100 дней, даже если Киев и Вашингтон её заключат, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя сообщения о возможном обмене паузы в атаках на расширение доступа украинских беспилотников к Starlink.

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По его мнению, предложенное условие свидетельствует о стремлении Зеленского продолжить боевые действия. Парламентарий предположил, что полученные возможности ВСУ используют для атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру России, несмотря на обещания воздержаться от ударов.

«...Зеленский хочет войны. Он даже не мыслит себя вне военных действий. Поэтому ожидать от него каких-то мирных предложений бесполезно, мне кажется», — подчеркнул сенатор в беседе с «Лентой.ру».

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Напомним, по данным The Wall Street Journal, Владимир Зеленский готов на 100 дней приостановить удары по российским НПЗ. Взамен Киев попросил расширения доступа к Starlink.

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Борис Эльфанд
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